Зі світлим святом Хануки 2025: найкрасивіші листівки, щоб привітати близьких

Це юдейське свято відзначається 8 днів поспіль

У 2025 році Ханука розпочинається ввечері 14 грудня і триватиме до понеділка 22 грудня. Щоб привітати юдеїв із цим святом, можна побажати їм "Веселої Хануки" і додати побажання світла, добра, дива, щастя і достатку. Однак найкраще — надіслати яскраву картинку.

Це не формальність, а спосіб сказати: я поруч, я пам’ятаю, я розділяю твоє світло. За юдейською традицією Ханука нагадує про диво, яке сталося тоді, коли надії майже не залишалося. Свічки, що запалюють вісім вечорів поспіль, символізують не лише історичну пам’ять, а й людську підтримку одне одного.

Саме тому вітання — навіть коротке повідомлення або листівка — сприймаються як жест уваги й солідарності. У сучасному світі це часто роблять через месенджери та соцмережі, але сенс залишається той самий — розділити радість і світло.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки, щоб ви могли нагадати рідним, як сильно ви їх любите і приділити увагу у свято. Надішліть милу картинку друзям, колегам, рідним та знайомим і привітайте з Ханукою 2025!

Картинка для привітання з Ханукою. Фото: Люкс ФМ

Листівки з Ханукою. Фото: Люкс ФМ

Привітання у картинках з Ханукою. Фото: Freepik

Привітання з Ханукою. Фото: Freepik

Картинки на Хануку. Фото: Freepik

Щасливої Хануки. Фото: Freepik

Листівки для привітання з Ханукою. Фото: Freepik

