Щасливої Хануки! Яскраві привітання у картинках для рідних і близьких

Це свято символізує перемогу світла над темрявою, чистоти над утисками та незламності духу

З настанням холодних зимових вечорів у багатьох родинах по всьому світу запалюється світло — не лише лампочок і вогнів святкового декору, але й символічних свічок Хануки. У 2025 році це свято починається ввечері 14 грудня і триватиме до 22 грудня за григоріанським календарем.

Ханука — це єврейське релігійне свято, яке інколи називають "Свято світла" або "Свято вогнів". Воно виникло на згадку про події ІІ століття до нашої ери, коли група єврейських повстанців — Маккавеї — звільнила Єрусалим від елліністичного правління і відновила Другий Храм.

Проте найважливіше в цій історії — олія. Після очищення Храму знайшли лише одну посудину освяченої олії, якої вистачило б запалити менору, проте тільки на один день. Проте вона горіла вісім днів , поки не виготовили нову олію. Саме тому це свято триває вісім днів і ночей.

Із цим святом вітають усіх, хто відзначає його за юдейською традицією. Традиційне побажання звучить як "Happy Hanukkah" англійською або "Hanukkah sameach" івритом, що означає "щасливої Хануки". "Телеграф" підготував для вас найкрасивіші листівки та картинки, що ви могли порадувати рідних, близьких та друзів.

Фото: Freepik

Фото: Freepik

