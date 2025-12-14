Со светлым праздником Хануки 2025: самые красивые открытки, чтобы поздравить близких

Этот иудейский праздник отмечается 8 дней подряд

В 2025 году Ханука начинается вечером 14 декабря и продлится до понедельника 22 декабря. Чтобы поздравить иудеев с этим праздником, можно пожелать им "Веселой Хануки" и добавить пожелания света, добра, чудес, счастья и изобилия. Однако лучше всего отправить яркую картинку.

Это не формальность, а способ сказать — я рядом, я помню, я разделяю твой свет. По иудейской традиции Ханука напоминает чудо, которое произошло тогда, когда надежды почти не оставалось. Свечи, воспламеняющие восемь вечеров подряд, символизируют не только историческую память, но и человеческую поддержку друг друга.

Именно поэтому поздравление – даже короткое сообщение или открытка – воспринимаются как жест внимания и солидарности. В современном мире это часто делают через мессенджеры и соцсети, но смысл остается прежним — разделить радость и свет.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки, чтобы вы могли напомнить родным, как сильно вы их любите и уделить внимание в праздник. Отправьте милую картинку друзьям, коллегам, родным и знакомым и поздравьте с Ханукой 2025!

