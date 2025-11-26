В метро Харкова є бункер для влади у кілька поверхів? Що виявили під землею дослідники

Підземка Харкова працює з 1975 року

Давно ходять чутки, що під метро у Харкові нібито є урядовий бункер площею 300-500 квадратних метрів для керівництва міста та області. Вважається, що він розташований під станцією "Університет".

"Телеграф" зібрав у мережі інформацію про цей об'єкт. Достеменно невідомо, чи існує цей бункер насправді, але дигери (люди, яка досліджують штучні підземні споруди) кажуть, що до нього нібито можна вийти через перехід прямо з обласної адміністрації.

Станція метро "Університет" у Харкові

Дослідники харківських підземель кажуть, що бункер був побудований за останнім словом техніки свого часу з броньованими 8-тонними дверима. Нагадаємо метрополітен у Харкові відкрився у 1975 році.

Вхід до станції "Університет"

Крім бункера під станцією "Університет", за словами дигерів, існує також приміщення під будівлею управління метрополітену. Це приміщення, нібито, уходить вглибину на кілька поверхів та займає тисячі квадратних метрів. Ходять чутки, що там нібито є кабінети для начальників та керівників, їдальні, кімнати відпочинку, робочі кабінети для військової, міської та обласної влади.

Станція метро "Перемога"

Якщо подібні бункери й існують у метрополітені Харкова, то інформація про них мала б бути секретною. Тому достеменно встановити, чи дійсно існують ці грандіозні підземні "укриття", чи вони є вигадками, неможливо.

