Залишитися без пенсії чи доводити стаж в суді: що чекає на українців, які не оцифрують трудову книжку

До 10 червня 2026 року необхідно повністю перевести свої трудові книжки в електронний формат, а хто не встигне, той може втратити весь накопичений страховий стаж і зіткнутися з серйозними проблемами під час оформлення пенсії. Такими повідомленнями рясніють соцмережі та українські ЗМІ.

Пенсії не чекати? Що станеться з тими, хто проігнорує оцифрування

Чи правда, що якщо людина не встигне оцифрувати свою трудову книжку, вона ризикує втратити весь накопичений за роки страховий стаж, а десятиліття роботи просто пропадуть?

Про це попереджає експерт з пенсійної реформи та управліннями активами Олександр Щербаков. У коментарі "Телеграфу" він сказав: "Річ у тім, що ті дані, які є до 2004 року, і які не будуть оцифровані, не будуть прийматись в жодному випадку. Держава хоче повністю скасувати використання паперових носіїв. Тобто ми самі у себе "вкрадемо" свою пенсію", — зазначає експерт.

Цифрова революція замість паперової бюрократії чи просто чергові незручності для населення?

Електронні трудові книжки працюють в Україні вже понад чотири роки — з 10 червня 2021 року. Держава запустила цю систему, щоб покінчити з безкінечним паперовим документообігом і захистити важливі документи від втрати чи пошкодження. Тепер кожен українець може зайти на портал Пенсійного фонду і подивитися всю свою трудову історію.

Але поки що це працює тільки для нових записів. Вся інформація, яка накопичувалася у звичайних трудових книжках десятиліттями, все ще існує тільки на папері. Саме тому держава встановила, що до 2026 року кожен має самостійно перенести свою трудову історію в цифровий формат.

Закон дає українцям п'ять років на адаптацію до нових реалій. Цей термін спливає 10 червня 2026 року. Проте з твердженням, що після цієї дати паперові трудові книжки фактично перестануть мати юридичну силу для розрахунку пенсії та підтвердження стажу, не погоджуються юристи.

Юристка, адвокатка Іванна Ковальчук

"Згідно з частиною 3 статті 9 Закону України "Основи законодавства про загальнообов'язкове державне страхування" за періоди, за які не внесені дані до реєстру, стаж зараховується у порядку та на умовах, передбаченим законодавством, що діяло раніше", — пояснює журналістам "Телеграфу" юристка, адвокатка з питань трудового, корпоративного та адміністративного права Іванна Ковальчук.

Частина 3 статті 9 Закону України "Основи законодавства про загальнообов'язкове державне страхування"

Хоча, звісно, краще оцифрувати, тоді стаж автоматично відображатиметься в базі ПФУ, а так його необхідно буде доводити на підставі записів у трудовій, Іванна Ковальчук.

Юристка пояснює, що багато українців повтрачали трудові книжки через бойові дії, і ті з них, які мали оцифрований стаж, можуть вийти на пенсію. Проте хто не має оцифрованого стажу, тому потрібно буде встановлювати його в судовому порядку.

Хто має оцифровувати документи та які є підводні камені процесу

Перевести паперову трудову в електронний формат можуть як самі працівники, так і їхні роботодавці. Найпростіший спосіб — самостійно відсканувати всі сторінки трудової книжки та завантажити їх через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду.

Для цього потрібен кваліфікований електронний підпис або можна особисто прийти в сервісний центр ПФУ. Роботодавці також можуть допомогти своїм працівникам і передати відомості про їхню трудову діяльність через свій електронний кабінет.

Важливо пам'ятати: відповідальність за збереження трудового стажу лежить на самій людині. Якщо роботодавець не поспішає з оцифруванням, краще не чекати і зробити це самостійно.

Як оцифрувати свої документи і відправити у Пенсійний фонд

Для того щоб перевірити правильність внесених записів, треба зайти на сайт Пенсійного фонду України, у верхньому правому куті натиснути "Електронний портал" послуг і зареєструватись. Далі потрібно знайти розділ "Електронна трудова книжка". Якщо у страховому стажі відсутні певні епізоди вашої трудової зайнятості — можливо, вони стосуються періоду до 2004 року. У такому разі потрібно самостійно оновити дані, додавши відсутні записи з трудової книжки. Як це зробити, читайте у покроковій інструкції.

Крок 1: як завантажити скан-копії своєї трудової книжки

Крок 2: необхідно ознайомитись з порядком надання відомостей

Крок 3: завантажте скан-копії трудової книжки через сервіс.

