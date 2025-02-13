Що вигідніше, пенсія за віком чи по інвалідності — після 60 потрібно обрати одну

Якщо людина отримує пенсію по інвалідності, вона може перейти на виплату за віком

Пенсію за віком призначають з дня, наступного після 60 років, якщо вистачає стажу. Це за умови, якщо людина звернулась по виплату протягом 3 місяців.

Однак, є випадки, коли людина може добровільно обрати не отримувати пенсію за віком. Це можливо при виборі іншого виду пенсії, наприклад по інвалідності. Зазвичай обирають той вид, який більший.

Пенсія по інвалідності II групи складає 90% від пенсії за віком. Важливим фактором є й те, коли людина отримала інвалідність – при призначенні пенсії за віком враховується додатковий стаж, тобто період від дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Якщо інвалідність встановили у молодому віці, тривалий додатковий стаж може зробити перехід на пенсію за віком менш вигідним.

Звертатися щодо зміни пенсії ПФУ рекомендує тим, хто після призначення пенсії по інвалідності продовжував працювати. Якщо такий пенсіонер має не менше 24 місяців страхового стажу після призначення інвалідності, під час першого переходу на пенсію за віком його розрахунок здійснюється за тими ж правилами, що й при новому призначенні. У цьому випадку враховується середня заробітна плата за три роки, що передують зверненню.

Перехід з одного виду пенсії на інший відбувається з моменту подання заяви та всіх необхідних документів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що навіть якщо отримувати менше мінімальної зарплати на 2025 рік, можна отримати пенсію, вищу за 2400 грн. Нагадаємо, для виходу на пенсію у 2025 році потрібні 32 роки стажу.