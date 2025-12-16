Овнам удачу подарує червоний колір, а Дівам – білий: у чому зустрічати 2026 рік кожному знаку Зодіаку

Правильне вбрання допоможе залучити в життя удачу та достаток

Наближається Новий 2026 рік, символом якого є Червоний Вогняний Кінь. Щоб правильно підготуватися до свята, важливо вибрати вбрання відповідно до свого знаку Зодіаку, адже "щасливий" колір здатний залучити позитивну енергію.

Кожен знак Зодіаку має свою рекомендацію щодо кольору. Детальніше розказано у матеріалі Bristolhub.

У чому зустрічати Новий 2026 кожен знаку Зодіаку

Овен

Овнам рекомендується зустрічати Новий рік 2026 у вбранні червоного кольору — відтінку, який ідеально збігається із символом Червоного Вогняного Коня. Цей колір посилює природну енергію Овнів, їхнє прагнення до руху, спонтанності та яскравих емоцій.

У чому Овнам зустрічати Новий рік 2026

Телець

Цьому знаку підійдуть образи зеленого чи золотого кольору. Ці відтінки підкреслюють любов знака до комфорту, якості та стабільності, а також допомагають залучити достаток.

У чому Тільцям зустрічати Новий рік 2026

Близнюки

Близнюкам варто вибрати жовтий колір, який відображає їхню комунікабельність, легкість і живий розум. Такий відтінок посилює здатність легко знаходити контакт із людьми та притягувати цікаві можливості у 2026 році.

У чому Близнюкам зустрічати Новий рік 2026

Рак

Представникам цього знака рекомендується зустрічати Новий рік у сріблястих тонах. Цей колір підкреслює емоційну глибину знака, його прихильність до дому та сімейних цінностей.

У чому Ракам зустрічати Новий рік 2026

Лев

Левам ідеально підійде золотий колір, який посилює їхню природну харизму і прагнення бути в центрі уваги.

У чому Левам зустрічати Новий рік 2026

Діва

Цьому знаку варто віддати перевагу білому кольору, символу чистоти, порядку та ясності. Такий образ допоможе цьому знаку розпочати 2026 рік з відчуттям контролю, внутрішнього балансу та чітких цілей.

У чому Дівам зустрічати Новий рік 2026

Терези

Терезам рекомендується зустрічати Новий рік у рожевих або блакитних відтінках. Ці кольори підкреслюють прагнення знака до гармонії, краси та романтики.

У чому Терезам зустрічати Новий рік 2026

Скорпіон

Скорпіонам підійдуть вбрання темно-фіолетового кольору, який відображає глибину, містичність та силу трансформації.

У чому Скорпіонам зустрічати Новий рік 2026

Стрілець

Представникам цього знака варто вибрати помаранчевий колір, символ оптимізму, свободи та руху вперед.

У чому Стрільцям зустрічати Новий рік 2026

Козоріг

Козерогам рекомендується зустрічати Новий рік у темно-зелених відтінках. Вони підкреслюють надійність, практичність та цілеспрямованість.

У чому Козерогам зустрічати Новий рік 2026

Водолій

Цьому знаку ідеально підійде електричний-синій колір або бірюзовий, який відображає їхню оригінальність і нестандартне мислення.

У чому Водоліям зустрічати Новий рік 2026

Риби

Рибам варто вибрати аква-блакитний колір, що підкреслює їхню чуттєвість, інтуїцію та тонку емоційну глибину.

У чому Рибам зустрічати Новий рік 2026

