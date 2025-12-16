Овнам удачу подарит красный цвет, а Девам - белый: в чем встречать 2026 год каждому знаку Зодиака

Правильный наряд поможет привлечь в жизнь удачу и достаток

Приближается Новый 2026 год, символом которого является Красная Огненная Лошадь. Чтобы правильно подготовиться к празднику, важно выбрать наряд в соответствии со своим знаком Зодиака, ведь "счастливый" цвет способен привлечь положительную энергию.

Каждый знак Зодиака имеет свою рекомендацию по цвету. Детальнее рассказано в материале Bristolhub.

В чем встречать Новый 2026 год каждому знаку Зодиака

Овен

Овнам рекомендуется встречать Новый год 2026 в нарядах красного цвета — оттенка, который идеально совпадает с символом Красной Огненной Лошади. Этот цвет усиливает природную энергию Овнов, их стремление к движению, спонтанности и ярким эмоциям.

В чем Овнам встречать Новый год 2026

Телец

Этому знаку подойдут образы зеленого или золотого цвета. Эти оттенки подчеркивают любовь знака к комфорту, качеству и стабильности, а также помогают привлечь изобилие.

В чем Тельцам встречать Новый год 2026

Близнецы

Близнецам стоит выбрать желтый цвет, который отражает их общительность, легкость и живой ум. Такой оттенок усиливает способность легко находить контакт с людьми и притягивать интересные возможности в 2026 году.

В чем Близнецам встречать Новый год 2026

Рак

Представителям этого знака рекомендуется встречать Новый год в серебристых тонах. Этот цвет подчеркивает эмоциональную глубину знака, его привязанность к дому и семейным ценностям.

В чем Ракам встречать Новый год 2026

Лев

Львам идеально подойдет золотой цвет, который усиливает их природную харизму и стремление быть в центре внимания.

В чем Львам встречать Новый год 2026

Дева

Этому знаку стоит отдать предпочтение белому цвету, символу чистоты, порядка и ясности. Такой образ поможет этому знаку начать 2026 год с ощущением контроля, внутреннего баланса и четких целей.

В чем Девам встречать Новый год 2026

Весы

Весам рекомендуется встречать Новый год в розовых или голубых оттенках. Эти цвета подчеркивают стремление знака к гармонии, красоте и романтике.

В чем Весам встречать Новый год 2026

Скорпион

Скорпионам подойдут наряды темно-фиолетового цвета, который отражает глубину, мистичность и силу трансформации.

В чем Скорпионам встречать Новый год 2026

Стрелец

Представителям этого знака стоит выбрать оранжевый цвет, символ оптимизма, свободы и движения вперед.

В чем Стрельцам встречать Новый год 2026

Козерог

Козерогам рекомендуется встречать Новый год в темно-зеленых оттенках. Они подчеркивают надежность, практичность и целеустремленность.

В чем Козерогам встречать Новый год 2026

Водолей

Этому знаку идеально подойдет электрический-синий цвет или бирюзовый, который отражает их оригинальность и нестандартное мышление.

В чем Водолеям встречать Новый год 2026

Рыбы

Рыбам стоит выбрать аква-голубой цвет, подчеркивающий их чувственность, интуицию и тонкую эмоциональную глубину.

В чем Рыбам встречать Новый год 2026

