Додайте це за п'ять хвилин до кінця: простий продукт, який робить борщ у рази смачнішим (відео)

Борщ — одна з найулюбленіших українських страв, і майже в кожній родині є свій перевірений рецепт.

Хтось готує його густим і наваристим, хтось — легким і дієтичним. Та навіть знайомий борщ можна зробити значно смачнішим, якщо знати один простий кулінарний прийом. Лайфхаком з нами поділилися на TikTok-сторінці "dehustatorka".

Досвідчені кулінари радять звернути увагу на несподіваний, але дуже ефективний інгредієнт — чорнослив. Усього 1–2 ягоди, додані наприкінці приготування, здатні помітно змінити смак першої страви. Чорнослив надає борщу легку природну солодкість, яка ідеально підкреслює смак буряка та робить бульйон більш глибоким і насиченим.

Крім смаку, чорнослив посилює аромат борщу й допомагає збалансувати всі компоненти страви. Навіть якщо бульйон вийшов не надто наваристим, ця добавка створює відчуття "домашньої густоти" без зайвого жиру чи спецій. Саме тому його часто використовують у ресторанах традиційної кухні.

Щоб скористатися цим лайфхаком, достатньо взяти 1–2 ягоди чорносливу без кісточки, добре промити їх і додати в каструлю приблизно за 5 хвилин до завершення приготування. Після цього борщ слід трохи прокип’ятити, зняти з вогню та залишити настоятися під кришкою 10–15 хвилин. Результат — більш гармонійний, ароматний і насичений борщ, який точно здивує домашніх.