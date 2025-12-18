Добавьте это за пять минут до конца: простой продукт, который делает борщ в разы вкуснее (видео)

Борщ – одно из самых любимых украинских блюд, и почти в каждой семье есть свой проверенный рецепт.

Кто-то готовит его густым и наваристым, кто-то легким и диетическим. И даже обычный борщ можно сделать гораздо вкуснее, если знать один простой кулинарный прием. Лайфхаком с нами поделились на TikTok-странице "dehustatorka".

Опытные кулинары советуют обратить внимание на неожиданный, но очень эффективный ингредиент – чернослив. Всего 1–2 ягоды, добавленные в конце приготовления, способны заметно изменить вкус первого блюда. Чернослив придает борщу легкую природную сладость, которая идеально подчеркивает вкус свеклы и делает бульон более глубоким и насыщенным.

Помимо вкуса чернослив усиливает аромат борща и помогает сбалансировать все компоненты блюда. Даже если бульон получился не слишком наваристым, эта добавка создает ощущение "домашней густоты" без лишнего жира или специй. Именно поэтому его часто используют в ресторанах традиционной кухни.

Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, достаточно взять 1–2 ягоды чернослива без косточки, хорошо промыть и добавить в кастрюлю примерно за 5 минут до завершения приготовления. После этого борщ следует прокипятить, снять с огня и оставить настояться под крышкой 10–15 минут. Результат – более гармоничный, ароматный и насыщенный борщ, который точно удивит домашних.