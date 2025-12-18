Весь год проживете в достатке: вот что обязательно нужно сделать 18 декабря

Постарайтесь не игнорировать 18 декабря главных запретов и традиций

В четверг, 18 декабря православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святителя Модеста, патриарха Иерусалимского. По старому стилю этот праздник припадал на 31 декабря.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святитель Модест был патриархом Иерусалима в VII веке и возглавлял Церковь в тяжелый период, после разорения города. Он восстанавливал храмы, поддерживал верующих и остался в церковной памяти как пример верного служения и сострадания.

Что можно делать 18 декабря:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святителю Модесту, прося о защите, мире в семье и благополучии;

Сегодня принято проявлять доброту, сострадание и внимание к тем, кто нуждается в поддержке;

В этот день разрешается заниматься повседневными делами, наводить уют в доме и проводить время с близкими;

Для привлечения достатка в этот день рекомендуется купить новый веник, перевязать его красной лентой и поставить в одном из углов дома.

Что можно и нельзя делать 18 декабря

Что нельзя делать 18 декабря:

В этот день не рекомендуется ссориться и выяснять отношения, чтобы не отпугнуть удачу и семейное благополучие;

Сегодня нельзя проявлять жадность, зависть и равнодушие к другим, иначе удача от вас отвернется;

В этот день нельзя брать или давать в долг деньги, чтобы не навлечь финансовые потери на весь год;

Согласно народным приметам, не стоит выносить мусор или подметать пол после захода солнца, чтобы "не вымести" из дома счастье.

