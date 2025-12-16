Віддайте борги і не одягайте чорне: що не можна робити на Новий рік 2026, щоб він був успішним

Є деякі заборони, яких варто притримуватись у Новий рік

Незабаром українці зустрічатимуть Новий 2026 рік. За китайським календарем це буде рік Червоного Вогняного Коня. В українській культурі та фольклорі існує безліч прикмет та заборон, що потрібно і не можна робити у Новий рік.

"Телеграф" розповідає про головні заборони та забобони напередодні Нового року.

Що не можна робити на Новий рік 2026 року?

Фінансові заборони

Багато хто знає, що до Нового року потрібно віддати борги, бо вважається, що фінансовий стан у новорічну ніч закладає фундамент на весь рік. Постарайтеся роздати навіть дрібні борги, щоб у Новий рік увійти без них, тоді він буде успішним і благополучним.

Головна "грошова" заборона — не можна позичати гроші 31 грудня і 1 січня, щоб не віддавати свій добробут.

Також не можна зустрічати свято із порожніми кишенями. Покладіть навіть невелику купюру або кілька монет у кишені чи під свою тарілку на святковому столі.

Побутові заборони

Дім варто прибрати перед святом. А ось 31 грудня, особливо після заходу сонця, прибирати не можна. Дуже важливо — не можна виносити сміття з дому новорічної ночі, щоб не "винести" удачу та достаток з дому.

У свято не можна прати та розвішувати речі в останній день року — це до втрат у будинку та сім’ї.

Однак також не варто залишати будинок неприбраним на свято. Постарайтеся знайти час і прибрати 29 чи 30 грудня.

Особисті справи та поведінка

У святкові дні не можна конфліктувати, лаятись із близькими, скандалити. Це може призвести до сварок протягом усього року. Навіть якщо щось пішло не так і виникли дрібні труднощі — не гнівайтесь, а просто посміхніться.

Не можна у Новий рік підрізати волосся, особливо 31 грудня. Відкладіть стрижку на потім або зробіть її напередодні. Адже за народними повір’ями, так можна "відстригти" своє здоров’я та удачу.

У Новий рік не можна сумувати та плакати. Вважається, що сльози у святкову ніч притягують хвороби та печалі. Також не можна одягати чорний одяг у новорічну ніч, щоб не привертати біди та горе до хати.

Раніше "Телеграф" розповідав про найпопулярнішу в Україні колядку. Ви точно співали її у дитинстві.