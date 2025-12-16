Рус

Віддайте борги і не одягайте чорне: що не можна робити на Новий рік 2026, щоб він був успішним

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У народі існує багато повір’їв і прикмет на Новий рік Новина оновлена 16 грудня 2025, 09:19
У народі існує багато повір’їв і прикмет на Новий рік. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Є деякі заборони, яких варто притримуватись у Новий рік

Незабаром українці зустрічатимуть Новий 2026 рік. За китайським календарем це буде рік Червоного Вогняного Коня. В українській культурі та фольклорі існує безліч прикмет та заборон, що потрібно і не можна робити у Новий рік.

"Телеграф" розповідає про головні заборони та забобони напередодні Нового року.

Що не можна робити на Новий рік 2026 року?

  • Фінансові заборони

Багато хто знає, що до Нового року потрібно віддати борги, бо вважається, що фінансовий стан у новорічну ніч закладає фундамент на весь рік. Постарайтеся роздати навіть дрібні борги, щоб у Новий рік увійти без них, тоді він буде успішним і благополучним.

Головна "грошова" заборона — не можна позичати гроші 31 грудня і 1 січня, щоб не віддавати свій добробут.

Також не можна зустрічати свято із порожніми кишенями. Покладіть навіть невелику купюру або кілька монет у кишені чи під свою тарілку на святковому столі.

новий рік, ялинка, подарунки
  • Побутові заборони

Дім варто прибрати перед святом. А ось 31 грудня, особливо після заходу сонця, прибирати не можна. Дуже важливо — не можна виносити сміття з дому новорічної ночі, щоб не "винести" удачу та достаток з дому.

У свято не можна прати та розвішувати речі в останній день року — це до втрат у будинку та сім’ї.

Однак також не варто залишати будинок неприбраним на свято. Постарайтеся знайти час і прибрати 29 чи 30 грудня.

  • Особисті справи та поведінка

У святкові дні не можна конфліктувати, лаятись із близькими, скандалити. Це може призвести до сварок протягом усього року. Навіть якщо щось пішло не так і виникли дрібні труднощі — не гнівайтесь, а просто посміхніться.

Не можна у Новий рік підрізати волосся, особливо 31 грудня. Відкладіть стрижку на потім або зробіть її напередодні. Адже за народними повір’ями, так можна "відстригти" своє здоров’я та удачу.

У Новий рік не можна сумувати та плакати. Вважається, що сльози у святкову ніч притягують хвороби та печалі. Також не можна одягати чорний одяг у новорічну ніч, щоб не привертати біди та горе до хати.

Раніше "Телеграф" розповідав про найпопулярнішу в Україні колядку. Ви точно співали її у дитинстві.

Теги:
#Прикмети #Заборони #новий 2026 рік