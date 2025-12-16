Віддайте борги і не одягайте чорне: що не можна робити на Новий рік 2026, щоб він був успішним
Є деякі заборони, яких варто притримуватись у Новий рік
Незабаром українці зустрічатимуть Новий 2026 рік. За китайським календарем це буде рік Червоного Вогняного Коня. В українській культурі та фольклорі існує безліч прикмет та заборон, що потрібно і не можна робити у Новий рік.
"Телеграф" розповідає про головні заборони та забобони напередодні Нового року.
Що не можна робити на Новий рік 2026 року?
- Фінансові заборони
Багато хто знає, що до Нового року потрібно віддати борги, бо вважається, що фінансовий стан у новорічну ніч закладає фундамент на весь рік. Постарайтеся роздати навіть дрібні борги, щоб у Новий рік увійти без них, тоді він буде успішним і благополучним.
Головна "грошова" заборона — не можна позичати гроші 31 грудня і 1 січня, щоб не віддавати свій добробут.
Також не можна зустрічати свято із порожніми кишенями. Покладіть навіть невелику купюру або кілька монет у кишені чи під свою тарілку на святковому столі.
- Побутові заборони
Дім варто прибрати перед святом. А ось 31 грудня, особливо після заходу сонця, прибирати не можна. Дуже важливо — не можна виносити сміття з дому новорічної ночі, щоб не "винести" удачу та достаток з дому.
У свято не можна прати та розвішувати речі в останній день року — це до втрат у будинку та сім’ї.
Однак також не варто залишати будинок неприбраним на свято. Постарайтеся знайти час і прибрати 29 чи 30 грудня.
- Особисті справи та поведінка
У святкові дні не можна конфліктувати, лаятись із близькими, скандалити. Це може призвести до сварок протягом усього року. Навіть якщо щось пішло не так і виникли дрібні труднощі — не гнівайтесь, а просто посміхніться.
Не можна у Новий рік підрізати волосся, особливо 31 грудня. Відкладіть стрижку на потім або зробіть її напередодні. Адже за народними повір’ями, так можна "відстригти" своє здоров’я та удачу.
У Новий рік не можна сумувати та плакати. Вважається, що сльози у святкову ніч притягують хвороби та печалі. Також не можна одягати чорний одяг у новорічну ніч, щоб не привертати біди та горе до хати.
