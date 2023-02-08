Іменини Григорія у 2025 році: всі дні, коли Грицько святкує День ангела

Наразі ім’я Гришко досить рідкісне, але так було не завжди

Ім’я Григорій, — гарне та благородне, хай на сьогодні й не найпоширеніше. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає і коли всі Дні ангела Григорія протягом року.

Значення імені Григорій

Ім’я походить від давньогрецького "грегорео", що означає в перекладі "не спаю". Воно з’явилося за доби становлення християнства і зіставлялося з якостями ідеального християнина.

За кордоном поширені такі форми імені як Грегорі, Грегор, Ригор, Григоріо. Зустрічаються такі розмовні форми імені як Гриша, Гриха, Гришка, Гора, Гришаня, Гриць, Грись, Грицько, Гришко, Гринько.

На території сучасної України та росії ім’я Григорій було одним із найпоширеніших ще наприкінці XIX століття, після чого його популярність стала згасати. На сьогодні воно досить рідкісне, дітей так майже не називають.

Вважають, що носії імені Григорій у житті мають сильний характер, легко приймають рішення, не бояться ризику, проте у той самий час вони дуже товариські, ввічливі і чутливі.

Коли День ангела Григорія?

Носії імені Григорій святкують іменини понад двадцять разів на рік за церковним православним календарем.

Перерахуємо головні іменини Григорія:

8 січня, 28 серпня, — Григорій Печерський самітник;

10 січня, — єпископ Григорій Ніський;

25, 30 січня, — патріарх Константинопольський Григорій Богослов;

12 березня, — Григорій Великий Двоєслов;

14 листопада, — архієпископ Григорій Палама.

Тепер перерахуємо всі іменини Григорія по місяцях, включаючи менш важливі:

у січні: 5, 8, 10, 25, 30;

у березні: 4, 12;

у квітні: 10, 20;

у червні: 9;

у серпні: 8, 28;

у вересні: 28, 30;

у жовтні: 5;

у листопаді: 5, 14, 17, 20, 23, 28;

у грудні: 19.

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