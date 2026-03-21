На Сході цю лайку не зрозуміють. Як на Вінниччині називають хвальків

Одного зі слів навіть немає у сучасних тлумачних словниках

В українській мові є чимало локальних діалектизмів, які характерні для певних регіонів. Так, до прикладу, люди зі сходу України навряд чи зрозуміють, що таке "фіндіперцова" або "відзігорна".

Як зазначила користувачка у Threads, ці слова досить часто використовували на Вінниччині. Хоча в коментарях деякі вінничани писали, що ніколи їх не чули.

""Фіндіпєрцова" або "ведзигорна" — типу хвалькувата, Вінницька область. Чули таке?" — йдеться у дописі.

За даними тлумачного словника Грінченка, "відзіґорна" або "відзігорна" — це застаріле, діалектне слово. Воно означає "франтувата", тобто чепурна, вишукано вдягнена або показлива дівчина чи жінка. Зазвичай з його допомогою характеризують стиль одягу, що привертає увагу.

Однак в побуті слово часто звучить у контексті лайки. Так називають людину, яка любить вихвалятись, і не завжди словами, своїм одягом чи справами. Щодо другого слова "фіндіпєрцова", воно теж має схоже значення, але його немає в сучасних словниках української мови.

У коментарях користувачі зазначали, що чули схожі слова від бабусь на Вінниччині, але були й ті, хто не знав значення цих діалектизмів. Люди писали:

"Видзіґорна", Вінниччина;

Фільдіперсові панчохи були. То, очевидно, звідти;

Бабунька казали — вицегорна;

Видзігорна — це, коли все при ній — від фігури до одягу.

