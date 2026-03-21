На Востоке эту брань не поймут. Как на Виннитчине называют хвастунов

Одного из слов даже нет в современных толковых словарях

В украинском языке много локальных диалектизмов, которые характерны для определенных регионов. Так, например, люди с востока Украины вряд ли поймут, что такое "фіндіперцова" или "відзігорна".

Как отметила пользовательница в Threads, эти слова довольно часто использовали в Винницкой области. Хотя в комментариях некоторые виннитчане писали, что никогда их не слышали.

""Фіндіпєрцова" или "ведзигорна" — типа хвастливая, Винницкая область. Слышали такое?" — говорится в сообщении.

По данным толкового словаря Гринченко,"відзіґорна" или "відзігорна" — это устаревшее, диалектное слово. Оно означает "франтоватая", то есть нарядная, изысканно одетая девушка или женщина. Обычно с его помощью характеризуют привлекающий внимание стиль одежды.

Однако в быту слово часто звучит в контексте брани. Так называют человека, который любит хвастаться, и не всегда словами, своей одеждой или делами. Относительно второго слова "фіндіпєрцова", оно тоже имеет схожее значение, но его нет в современных словарях украинского языка.

В комментариях пользователи отмечали, что слышали похожие слова от бабушек в Винницкой области, но были и те, кто не знал значения этих диалектизмов. Люди писали:

"Видзіґорна", Виннитчина;

Фильдиперсовые чулки были. Это, очевидно, оттуда;

Бабушка говорили — вицегорна;

Видзігорна – это, когда все при ней – от фигуры до одежды.

