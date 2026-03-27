Віддайте це з дому і залучите достаток. Що можна і заборонено робити у свято 27 березня

Не варто 27 березня ігнорувати основні традиції та заборони

У п’ятницю, 27 березня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять християнської мучениці Матрони Солунської. За старим стилем це свято припадало на 9 квітня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня.

"У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають"

Матрона Солунська — християнська мучениця, яку вшановують за стійкість віри і сміливість перед гоніннями. Жила в IV столітті в Солуні (нині місто Салоніки, Греція) та прийняла мученицьку смерть за сповідання християнства.

Що можна робити 27 березня:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до християнської мучениці та просять благословення для сім’ї, здоров’я дітей, допомоги у господарстві;

Цього дня жінкам дозволяється займатися домашніми справами та городом;

Викиньте сьогодні з дому старі речі або віддайте їх нужденним, а також позбудьтеся негативних думок, щоб залучити удачу;

День вдалий для покупок, обновок, ремонту та поповнення запасів. Нові речі принесуть у дім достаток та радість.

Що не можна робити 21 березня:

Не можна сьогодні з’ясовувати стосунки, тому що сварки можуть призвести до затяжного охолодження чи розриву;

Не користуйтеся по можливості ножами, ножицями, сокирою, косою та іншими гострими предметами – підвищується ризик порізів та травм;

Цього дня не можна позичати або брати грошіу борг, щоб не втратити достаток і фінансову стабільність;

Не рекомендується працювати із землею або рослинами поспіхом — поспішні дії можуть "зірвати" врожай.

