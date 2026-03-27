Отдайте это из дома и привлечете достаток. Что можно и запрещено делать в праздник 27 марта
Не стоит 27 марта игнорировать основных традиций и запретов
В пятницу, 27 марта, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память христианской мученицы Матроны Солунской. По старому стилю этот праздник припадал на 9 апреля.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
"В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения они не имеют"
Матрона Солунская — христианская мученица, почитаемая за стойкость веры и смелость перед гонениями. Жила в IV веке в Солуни (ныне город Салоники, Греция) и приняла мученическую смерть за исповедание христианства.
Что можно делать 27 марта:
- В этот день верующие обращаются с молитвами к христианской мученицы и просят благословения для семьи, здоровья детей, помощи в хозяйстве;
- В этот день женщинам разрешается занимались домашними делами и огородом;
- Выбросьте сегодня из дома старые вещи или отдайте их нуждающимся, а также избавьтесь от негативных мыслей, чтобы привлечь удачу;
- День удачен для покупок, обновок, ремонта и пополнения запасов. Новые вещи принесут в дом достаток и радость.
Что нельзя делать 21 марта:
- Нельзя сегодня выяснять отношения, потому что ссоры могут привести к затяжному охлаждению или разрыву;
- Не пользуйтесь по возможности ножами, ножницами, топором, косой и другими острыми предметами — повышается риск порезов и травм;
- В этот день нельзя занимать или брать в долг деньги, чтобы не потерять достаток и финансовую стабильность;
- Не рекомендуется работать с землей или растениями в спешке — поспешные действия могут "сорвать" урожай.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Вербное воскресенье в 2026 году. Что категорически нельзя делать в этот день.