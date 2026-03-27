Отдайте это из дома и привлечете достаток. Что можно и запрещено делать в праздник 27 марта

Не стоит 27 марта игнорировать основных традиций и запретов

В пятницу, 27 марта, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память христианской мученицы Матроны Солунской. По старому стилю этот праздник припадал на 9 апреля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

"В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения они не имеют"

Матрона Солунская — христианская мученица, почитаемая за стойкость веры и смелость перед гонениями. Жила в IV веке в Солуни (ныне город Салоники, Греция) и приняла мученическую смерть за исповедание христианства.

Что можно делать 27 марта:

В этот день верующие обращаются с молитвами к христианской мученицы и просят благословения для семьи, здоровья детей, помощи в хозяйстве;

В этот день женщинам разрешается занимались домашними делами и огородом;

Выбросьте сегодня из дома старые вещи или отдайте их нуждающимся, а также избавьтесь от негативных мыслей, чтобы привлечь удачу;

День удачен для покупок, обновок, ремонта и пополнения запасов. Новые вещи принесут в дом достаток и радость.

Церковный праздник 27 марта

Что нельзя делать 21 марта:

Нельзя сегодня выяснять отношения, потому что ссоры могут привести к затяжному охлаждению или разрыву;

Не пользуйтесь по возможности ножами, ножницами, топором, косой и другими острыми предметами — повышается риск порезов и травм;

В этот день нельзя занимать или брать в долг деньги, чтобы не потерять достаток и финансовую стабильность;

Не рекомендуется работать с землей или растениями в спешке — поспешные действия могут "сорвать" урожай.

