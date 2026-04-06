Не завжди був оперним. Як раніше називався найгарніший театр Львова

Він зображений на 20 гривневій купюрі

Не тільки українські вулиці чи міста змінювали свої назви в різні історичні періоди. Це стосувалось й будівель, зокрема оперного театру у Львові.

Зауважимо, що оперний Львова один з найстаріших в Україні, адже відкрили його у 1900 році.

В той період місто входило до Австро-Угорщини, а театр найменували як Великий міський театр. Він успішно працював до 1934 року, але потім його спіткали фінансові проблеми.

Оперний театр у Львові. Фото: Вікіпедія

У грудні 1939 року із входженням Львівського воєводства до складу СРСР Великий міський театр було перейменовано на Львівський державний театр опери та балету з підпорядкуванням Міністерству культури УРСР. Саме з того часу в репертуарі оперного з’явились українські твори: "Наталка Полтавка", "Запорожець за Дунаєм" тощо.

Театр не зупинив свою роботу навіть під час Другої світової, хоча його репертуар змінювався залежно від влади. У сторіччя від дня народження Івана Франка у 1956 році театру було надано його ім'я.

Оперний театр у Львові на старих фото. Джерело: Вікіпедія

Оперний театр у Львові всередині. Фото: Відкриті джерела

У 2000 році театр святкував 100-річний ювілей. Тоді його перейменували на честь Соломії Крушельницької, української оперної співачки. Вже понад 26 років оперний називається Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Соломія Крушельницька

