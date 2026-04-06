Не всегда был оперным. Как раньше назывался самый красивый театр Львова

Татьяна Крутякова
Он работал даже во Вторую мировую Новость обновлена 06 апреля 2026, 08:41
Он изображен на 20 гривневой купюре

Не только украинские улицы или города меняли свои названия в разные исторические периоды. Это касалось и зданий, в частности, оперного театра во Львове.

"Телеграф" расскажет, как он назывался раньше и когда получил современное имя. Отметим, что оперный Львова один из старейших в Украине, ведь открыли его в 1900 году.

В тот период город входил в Австро-Венгрию, а театр наименовали как Большой городской театр. Он успешно работал до 1934 года, но затем его постигли финансовые проблемы.

Оперный театр во Львове. Фото: Википедия

В декабре 1939 г. с вхождением Львовского воеводства в состав СССР Большой городской театр был переименован в Львовский государственный театр оперы и балета с подчинением Министерству культуры УССР. Именно с этого времени в репертуаре оперного появились украинские произведения: "Наталка Полтавка", "Запорожец за Дунаем" и т.д.

Театр не остановил свою работу даже во время Второй мировой войны, хотя его репертуар менялся в зависимости от власти. На столетие со дня рождения Ивана Франко в 1956 году театру было присвоено его имя.

Оперный театр во Львове на старых фотографиях. Источник: Википедия
Оперный театр во Львове. Фото: Открытые источники

В 2000 году театр праздновал 100-летний юбилей. Тогда его переименовали в честь Соломии Крушельницкой украинской оперной певицы. Уже более 26 лет оперный называется Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Соломия Крушельницкая

