Не всегда был оперным. Как раньше назывался самый красивый театр Львова

Не только украинские улицы или города меняли свои названия в разные исторические периоды. Это касалось и зданий, в частности, оперного театра во Львове.

"Телеграф" расскажет, как он назывался раньше и когда получил современное имя. Отметим, что оперный Львова один из старейших в Украине, ведь открыли его в 1900 году.

В тот период город входил в Австро-Венгрию, а театр наименовали как Большой городской театр. Он успешно работал до 1934 года, но затем его постигли финансовые проблемы.

В декабре 1939 г. с вхождением Львовского воеводства в состав СССР Большой городской театр был переименован в Львовский государственный театр оперы и балета с подчинением Министерству культуры УССР. Именно с этого времени в репертуаре оперного появились украинские произведения: "Наталка Полтавка", "Запорожец за Дунаем" и т.д.

Театр не остановил свою работу даже во время Второй мировой войны, хотя его репертуар менялся в зависимости от власти. На столетие со дня рождения Ивана Франко в 1956 году театру было присвоено его имя.

В 2000 году театр праздновал 100-летний юбилей. Тогда его переименовали в честь Соломии Крушельницкой украинской оперной певицы. Уже более 26 лет оперный называется Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как раньше назывался Майдан Независимости.