Таргани живуть навіть без голови. Як це можливо та від чого зрештою помирають

Ці комахи жили планеті ще 235 млн років тому

Таргани — звичні для українців комахи, яких можна зустріти у квартирах чи поїздах. Однак вони мають унікальні здібності, зокрема — можуть жити тривалий час без голови.

"Телеграф" розповість, що забезпечує тарганам таку високу живучість та коли вони помирають без голови. Зауважимо, що таргани — комахи, яких вважають домашніми шкідниками.

Досить часто саме тарганів називають найживучішими комахами та тими, хто навіть апокаліпсис може пережити. Це пов'язано з тим, що ці комахи досить швидко пристосовуються до умов існування. Вони можуть навіть без голови жити.

Таргани

Позбавлення голови для таргана — не миттєва смерть, адже ще пару тижні він може жити. Ці комахи не мають великої кількості крові, тому в зоні шиї легко утворюється згусток. Тарган без голови продовжує бігати, може відкладати яйця, щоправда, виникає проблема з харчуванням.

Тіла цих комах працюють незалежно від їхніх мізків. Вони дихають через маленькі отвори на тілі. Всі ці особливості дозволяють тарганам жити без голови кілька тижнів. Вони страждають тільки від голоду і спраги, оскільки не навчилися вгамовувати їх через шкіру.

Без голови шкідники здатні прожити близько тижня. Помирають через зневоднення. Цікаво, що таргани можуть не їсти 20 днів.

