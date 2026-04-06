Одна проста річ із вашої сумки замінить дорогий засіб для вікон: скло буде ідеально чистим

Новий метод миття дзеркал і вікон

Звичайні речі, які є майже в кожного вдома, можуть замінити дорогі засоби для миття вікон. Користувачка Threads показала простий спосіб, для якого знадобляться лише вологі серветки.

Відео з лайфхаком вона опублікувала у соцмережах. Для миття вікон вона використовує підручні засоби, які зазвичай не асоціюються з миттям вікон, але, за її словами, працюють не гірше за професійні спреї.

Йдеться про вологі серветки, які треба злегка промити гарячою водою, трохи відтиснути і натерти скло. Після цього вікно треба натерти насухо паперовим рушником. Так ви отримаєте чисту поверхню без розводів.

Лайфхак для миття вікон. Фото: threads

Метод працює не лише для вікон, а й для дзеркал. Особливо такий метод виручає, коли потрібно швидко прибрати без спеціальних засобів.

Як це працює?

Гаряча вода змиває залишки просочення із серветок і допомагає краще розчинити бруд, а швидке висушування паперовим рушником не дає волозі залишити сліди на склі. У результаті поверхня виглядає прозорою без додаткового полірування.

