Одна проста річ із вашої сумки замінить дорогий засіб для вікон: скло буде ідеально чистим
Новий метод миття дзеркал і вікон
Звичайні речі, які є майже в кожного вдома, можуть замінити дорогі засоби для миття вікон. Користувачка Threads показала простий спосіб, для якого знадобляться лише вологі серветки.
Відео з лайфхаком вона опублікувала у соцмережах. Для миття вікон вона використовує підручні засоби, які зазвичай не асоціюються з миттям вікон, але, за її словами, працюють не гірше за професійні спреї.
Йдеться про вологі серветки, які треба злегка промити гарячою водою, трохи відтиснути і натерти скло. Після цього вікно треба натерти насухо паперовим рушником. Так ви отримаєте чисту поверхню без розводів.
Метод працює не лише для вікон, а й для дзеркал. Особливо такий метод виручає, коли потрібно швидко прибрати без спеціальних засобів.
Як це працює?
Гаряча вода змиває залишки просочення із серветок і допомагає краще розчинити бруд, а швидке висушування паперовим рушником не дає волозі залишити сліди на склі. У результаті поверхня виглядає прозорою без додаткового полірування.
