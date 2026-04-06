Одна простая вещь из вашей сумки заменит дорогостоящее средство для окон: стекло будет идеально чистым

Новый метод мытья зеркал и окон

Обычные вещи, которые есть почти у каждого дома, могут заменить дорогостоящие средства для мытья окон. Пользовательница Threads показал простой способ, для которого понадобятся только влажные салфетки.

Видео с лайфхаком она опубликовала в соцсетях. Для мытья окон она использует подручные средства, которые обычно не ассоциируются с мойкой окон, но, по ее словам, работают не хуже профессиональных спреев.

Речь идет о влажных салфетках, которые нужно слегка промыть горячей водой, немного отжать и натереть стекло. После этого окно надо натереть насухо бумажным полотенцем. Так вы получите чистую поверхность без разводов.

Лайфхак для мытья окон. Фото: threads

Метод работает не только для окон, но и для зеркал. Особенно такой метод выручает, когда нужно быстро убрать без специальных средств.

Как это работает?

Горячая вода смывает остатки пропитки с салфеток и помогает лучше растворить грязь, а быстрое высушивание бумажным полотенцем не дает влаге оставить следы на стекле. В результате поверхность выглядит прозрачной без дополнительной полировки.

