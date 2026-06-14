Найгарячіша фанатка ЧС-2026 навіть не була на Мундіалі (відео)

Відео з дівчиною завірусилося в мережі

Американська фотомодель, інфлюєнсерка та зірка соціальних мереж Олівія Бетел прославилася на весь світ під час чемпіонату світу з футболу-2026. Річ у тому, що її старе відео, на якому вона вболіває за Мексику, набуло шаленої популярності.

Що потрібно знати

Відео з мексиканською вболівальницею стало вірусним у мережі

Олівія прославилася завдяки відео з іншого турніру

Дівчина знову приміряла свою "стару форму" вболівальниці

Дівчина проживає в Х’юстоні, штат Техас, і поки що не відвідувала матчі ЧС-2026. Про це повідомляє "Телеграф".

Її відео, на якому вона вболіває за Мексику на Золотому Кубку КОНКАКАФ (аналог Євро у Північній Америці), стало популярним під час ЧС-2026. На кадрах Олівія з подругою у відвертому вбранні у кольорах збірної Мексики активно вболівають на трибунах.

This is the Insta Id of most viral fan girl of the WorldCup 2026 ..... 😍 And the Orginal Video 🥵 #FIFAWorldcup #Mexico pic.twitter.com/0BBpvdtPmB — Teddu Boy🐼 (@itssathish300) June 14, 2026

Бетел зраділа новому сплеску популярності. Дівчина активно використовує тему ЧС-2026, публікуючи тематичні відео та фото. Наприклад, вона знову приміряла кольори збірної Мексики.

Олівія Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl

Олівія Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl

Олівія Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl

Олівія Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl

Бетел веде блог в Instagram, де за нею стежать понад мільйон користувачів. Там вона часто публікує пікантні знімки.

Олівія Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl

Олівія Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl

Олівія Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl

Олівія Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl

Олівія Бетел/Фото: instagram.com/thehtowngirl

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-офф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.