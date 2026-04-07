Как снизить расход топлива до 40%. Три простых шага

Нормы расходов зависят от многих факторов

Цены на бензин в Украине растут, поэтому экономия топлива становится еще более актуальной. Простые действия могут существенно снизить потребление.

Проверенные способы снизить расходы на топливо предлагает сайт "Автостейт". Прежде всего, нужно проверить исправность работы всех систем автомобиля, потому что неисправности могут стать причиной ощутимого увеличения расхода бензина или дизеля.

Закройте окна и снимите с машины лишнее

Простыми словами, чем больше машина похожа на кусок мыла, тем меньше у нее коэффициент аэродинамического сопротивления и соответственно расход топлива. Конечно, изменить форму автомобиля невозможно, однако некоторые моменты могут увеличивать этот показатель.

Как элементы машины влияют на увеличение коэффициента аэродинамического сопротивления:

багажник на крыше – 10%

открытые окна – 5%

открытый люк – 3%

антенна – 2%

дефлектор – 3%

Следовательно, закрытые окна и отсутствие лишних элементов уменьшают расход топлива.

Снизьте вес автомобиля

Чем меньше масса – тем меньше расход топлива. Часто в багажнике накапливаются вещи, которые на самом деле не нужны. Для экономии бензина все ненужное из машины лучше убрать.

Выбирайте экономный стиль вождения

По данным немецкого совета безопасности движения, правильный стиль вождения может сэкономить водителю около 25% топлива. Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание.

Экономный стиль вождения предполагает:

оптимальный выбор скорости

плавные торможения и разгоны

Кроме того, необходимо правильно оценивать обстановку на дороге и работу светофоров. Чем меньше вы используете тормоз, тем меньше будет израсходовано топлива.

Какую экономию горючего даст одновременное использование этих советов

Эти методы работают в комплексе. По оценкам искусственного интеллекта gemini, если убрать багажник с крыши, закрыть окна, выбросить лишнее из багажника и перейти на разумный стиль вождения, можно снизить расход топлива на 30–40%.

Как снизить расход топлива

Напомним, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усс рассказал "Телеграфу", почему дизель дорожает быстрее бензина. По его словам, стоимость ГП будет расти и дальше.