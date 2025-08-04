Цю прикрасу носили ще наші предки, а тепер вона стала модною серед молоді (фото)

Мода на силянки знову повертається у новому вигляді

Зараз чокер є однією з найпопулярніших прикрас, особливо серед молоді. Його носять на шиї та міксують з футболками, вишиванками, майками та сукнями. Мало хто знає, що у давнину наші предки носили схожі прикраси, які називалися силянками. А нещодавно ми розповідали, які аксесуари краще не носити.

Силянкою називали прикрасу у вигляді тонкої смужки, виконаної з бісеру. Біжутерія повинна була міцно прилягати до шиї. Назва утворилась від техніки "силяння", тобто на основу наносили намистинки, з яких формували геометричний або рослинний орнамент.

Силянка, фото izi.ua

Спершу силянки носили суто чоловіки — це було ознакою високого статусу. Однак вони одягали їх на капелюх, а не на шию. А згодом прикраси перейшли й у вжиток до жінок. Цікаво, що у давнину дівчата дарували силянки тим хлопцям, які найбільше їм припали до душі. Чим більше силянок отримував хлопець — тим більше популярним він був.

Різноманітні силянки, фото skrynya.ua, pinterest, bigl.ua/s3284335-businka

Найбільшу популярність силянки мали на Поділлі, Волині та Галичині. Зокрема, на Львівщині їх виготовляли у формі кольорового коміра, який закривав усі груди. Орнаменти силянок відтворювали залежно від вишиванок на тій чи іншій місцевості. Було важливо, аби вони відповідали одне одному.

Силянки, фото Василя Вишиваного

Цікаво, що силянка — це була далеко не єдина назва цієї прикраси. На неї також казали сильованка, силенка, плетенка, драбинка, очко, галочка, ланка, ґерда. Натомість на сході України про таку прикрасу нічого не знали.

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