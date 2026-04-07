Фарбуємо яйця на Великдень по-грецьки: як зробити червоні крашанки з незвичайними візерунками
У Греції яйця на Великдень фарбують лише у червоний колір
Великдень — велике релігійне свято, яке відзначають у багатьох країнах світу. У 2026 році православні та греко-католики відзначають його 12 квітня, а римо-католики — 5 квітня. Традиційно на Великдень печуть паски та фарбують яйця.
"Телеграф" розповідає, як фарбують яйця на Великдень у Греції та чому там традиційно лише червоні крашанки.
Чому крашанки у Греції червоні?
У Греції на Великдень яйця фарбують саме у червоний колір. Це один із найяскравіших і найстійкіших символів грецької православної традиції. У культурі цієї країни червоний колір символізує кров Ісуса Христа, пролиту на хресті під час Розп’яття.
Яйце в Греції само по собі уособлює Гроб Господній (закритий каменем) і воскресіння — нове життя, яке "народжується", коли шкаралупа розбивається. Таким чином, червоне яйце одночасно нагадує про жертву Христа та про перемогу життя над смертю.
Як фарбують яйця у Греції?
Крім покупних фарбників, для створення крашанок у Греції використовують і народні методи. Так, наприклад, яскравий червоний або бордовий відтінок отримують з відвару лушпиння цибулі. Яйця відварюють з лушпинням з додаванням оцту для стійкості, а по готовності змащують олією для блиску.
Ще один народний спосіб – відвар марени красильної. До речі, так роблять і у Грузії. Потрібно просто зварити яйця у відварі марени красильної, тоді вони виходять гарного насиченого відтінку соковитої вишні.
Як зробити візерунки на червоних яйцях?
Щоб отримати цікаві візерунки на крашанках, до кожного яйця прикладають дрібні листочки петрушки, кропу або маленькі квітки, обмотують капроновою панчохою і варять у барвнику (цибулевому лушпині або марені). Після зняття капрону на червоному тлі залишається світлий візерунок від рослини.
