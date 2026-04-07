Фарбуємо яйця на Великдень по-грецьки: як зробити червоні крашанки з незвичайними візерунками

У Греції яйця на Великдень фарбують лише у червоний колір

Великдень — велике релігійне свято, яке відзначають у багатьох країнах світу. У 2026 році православні та греко-католики відзначають його 12 квітня, а римо-католики — 5 квітня. Традиційно на Великдень печуть паски та фарбують яйця.

"Телеграф" розповідає, як фарбують яйця на Великдень у Греції та чому там традиційно лише червоні крашанки.

Великдень у Греції. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Чому крашанки у Греції червоні?

У Греції на Великдень яйця фарбують саме у червоний колір. Це один із найяскравіших і найстійкіших символів грецької православної традиції. У культурі цієї країни червоний колір символізує кров Ісуса Христа, пролиту на хресті під час Розп’яття.

Яйце в Греції само по собі уособлює Гроб Господній (закритий каменем) і воскресіння — нове життя, яке "народжується", коли шкаралупа розбивається. Таким чином, червоне яйце одночасно нагадує про жертву Христа та про перемогу життя над смертю.

Крашанки на Великдень у Греції. Фото: https://www.instagram.com/p/DIlqPKusEz7/

Як фарбують яйця у Греції?

Крім покупних фарбників, для створення крашанок у Греції використовують і народні методи. Так, наприклад, яскравий червоний або бордовий відтінок отримують з відвару лушпиння цибулі. Яйця відварюють з лушпинням з додаванням оцту для стійкості, а по готовності змащують олією для блиску.

Ще один народний спосіб – відвар марени красильної. До речі, так роблять і у Грузії. Потрібно просто зварити яйця у відварі марени красильної, тоді вони виходять гарного насиченого відтінку соковитої вишні.

Крашанки з візерунками на Великдень. Фото: https://www.instagram.com/p/DIlqPKusEz7/

Як зробити візерунки на червоних яйцях?

Щоб отримати цікаві візерунки на крашанках, до кожного яйця прикладають дрібні листочки петрушки, кропу або маленькі квітки, обмотують капроновою панчохою і варять у барвнику (цибулевому лушпині або марені). Після зняття капрону на червоному тлі залишається світлий візерунок від рослини.

