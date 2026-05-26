Розкуповують як гарячі пиріжки: названі найбажаніші авто з пробігом в Україні

Ці автомобілі цінують за простоту та ремонтопридатність

Визначиться з вибором марки уживаного автомобіля може допомогти думка тисяч автомобілістів. Протягом кількох років на українському ринку водії обирають одну з марок і, за словами автоекспертів, не безпідставно.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на аналітика Остапа Новицького. Він зазначає, що абсолютним лідером із дворазовим відривом від найближчого конкурента на вторинному ринку України залишається Volkswagen.

"Причина популярності Volkswagen — репутація "простого та ремонтопридатного" автомобіля, що сформувалася ще в 1990-х роках", — йдеться в матеріалі Delo.

Топ-5 вживаних авто, за даними аналітика, у 2026 році виглядає так:

Volkswagen Renault Audi BMW Skoda

"Схожу нішу займає Skoda — за ті ж гроші покупець часто отримує більш оснащений автомобіль без втрати якості. Водночас Renault утримує позиції завдяки економним дизельним моделям з мотором 1,5 літра, які навіть при високих цінах на паливо залишаються дешевими в експлуатації", — наголошується в статті.

