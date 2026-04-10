Боровся понад годину. Українець показав "монстра", якого виловив з водойми (фото)

Довжина риби склала 1,5 м

Рибалка в Україні нещодавно піймав величезну рибу. Трофейним екземпляром в понад 20 кг виявився сом.

Про це розповідається у групі fish_hunt у соцмережі Threads. Зазначається, що подія сталась наприкінці березня 2026 року.

Ввечері юнаку вдалось витягти з води трофейного сома, за яким він довго полював. Як видно на фото та відео, риба має вражаючі розміри. Сом заважив на 21,4 кг та мав довжину в 150 см.

"Боротьба була дуже сильна, тривала більше години, але все ж таки вдалося його взяти", — йдеться у повідомленні.

За словами рибалки, клюнув сом на приманку usion 4 в кольорі Lemon з двійником і джиг ріг 18 г. Зауважимо, що де саме юнаку вдалось піймати цього "монтстра" невідомо, однак ймовірніше це була спеціальна платна водойма для риболовлі.

Додамо, що в Україні великих трофейних риб не можна вбивати чи забирати. Їх треба відпускати назад у воду.

Для довідки

Сом — рід риб ряду сомоподібних (Siluriformes). Максимальні розміри різних видів — від 35 см до 3 м. У водоймах України трапляється тільки один вид — сом звичайний.

Ці риби не мають звичної луски, а їхнє тіло вкритою слизом. Його черево досить світле, жовтого або білого кольору, а також зустрічаються альбіносні екземпляри жовтого, жовто-оранжевого кольору. Голова сома масивна та плоска з великим ротом з дуже дрібними та численними рядами зубів, орієнтованих до задньої частини рота. На нижній щелепі є два або чотири короткі вусі; на верхній щелепі — два довгі вуса. Очі розташовані у верхній частині голови. Соми можуть важити від 50 до 150 кг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українець піймав незвичного кольору рибу.