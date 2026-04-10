Боролся больше часа. Украинец показал "монстра", которого выловил из водоема (фото)

Длина рыбы составила 1,5 м

Рыбак в Украине недавно поймал огромную рыбу. Трофейным экземпляром в более 20 кг оказался сом.

Об этом говорится в группе fish_hunt в соцсети Threads. Событие произошло в конце марта 2026 года.

Вечером юноше удалось вытащить из воды трофейного сома, за которым он долго охотился. Как видно на фото, у рыбы впечатляющие размеры. Сом весил на 21,4 кг и имел длину 150 см.

"Борьба была очень тяжелая, длилась больше часа, но все же удалось его взять", — говорится в сообщении.

Юноша поймал большого сома

По словам рыбака, клюнул сом на приманку usion 4 в цвете Lemon с двойником и джиг рог 18 г. Заметим, что где именно юноше удалось поймать этого "монтстра" неизвестно, однако вероятнее всего это был специальный платный водоем для рыбалки.

Добавим, что в Украине крупных трофейных рыб нельзя убивать или забирать. Их нужно отпускать обратно в воду.

Для справки

Сом – род рыб ряда сомовидных (Siluriformes). Максимальные размеры разных видов – от 35 см до 3 м. В водоемах Украины встречается только один вид – сом обычный.

Эти рыбы не имеют привычной чешуи, а их тело покрыто слизью. Брюхо довольно светлое, желтое или белое, а также встречаются альбиносные экземпляры желтого, желто-оранжевого цвета. Голова сома массивная и плоская с большим ртом с мелкими и многочисленными рядами зубов, ориентированных к задней части рта. На нижней челюсти есть два или четыре коротких уха; на верхней челюсти — два длинных уса. Глаза расположены в верхней части головы. Сомы могут весить от 50 до 150 кг.

