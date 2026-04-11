Якщо Благодатний вогонь не зійде: чи справді варто чекати кінця світу

Ця подія символізує перемогу добра над злом

У суботу, 11 квітня, в Ізраїлі має зійти Благодатний вогонь. Він є символом воскресіння Ісуса Христа та Божої милості. Однак чимало людей цікавить, що ж буде, якщо вогонь не зійде.

"Телеграф" вирішив розібратись в цьому. Основні застереження стосуються того, що сходження благодатного вогню символізує перемогу світла над темрявою, добра над злом та справедливості.

Саме тому за більшістю повір'ї, якщо Благодатний вогонь не зійде, це вважатиметься знаком наближення кінця світу та приходу Антихриста. Багато вірян сприймають це як попередження про кінець часу на покаяння. В основному це символізує прихід великих бід та духовний занепад людства.

Благодатний вогонь

Додамо, що церемонію сходження можна дивитись в онлайн-трансляції, яку ведуть з Єрусалима. Цьогоріч церемонія закрита через війну на Близькому сході.

Що каже церква про несходження Благодатного вогню

Священники ПЦУ переконані: якщо благодатний вогонь не зійде — це не привід для паніки. Адже Бог не діє через магію, а вогонь — це символ радості та надії. Відсутність цього дива не слід сприймати як привід для відчаю, адже Благодатний вогонь – насамперед символ радості та надії, а не магічний артефакт, від якого залежить фізичне існування планети.

