Если Благодатный огонь не сойдет: действительно стоит ли ждать конца света

В субботу, 11 апреля, в Израиле должен сойти Благодатный огонь. Он является символом воскресения Иисуса Христа и Божьей милости. Однако многих интересует, что же будет, если огонь не сойдет.

"Телеграф" решил разобраться в этом. Основные оговорки касаются того, что схождение благодатного огня символизирует победу света над тьмой, добра над злом и справедливости.

Именно по большинству поверья, если Благодатный огонь не сойдет, это будет считаться знаком приближения конца света и прихода Антихриста. Многие верующие воспринимают это как предупреждение о конце времени на покаяние. В основном это символизирует приход больших бед и духовный упадок человечества.

Благодатный огонь

Добавим, что церемонию восхождения можно посмотреть в онлайн-трансляции, которую ведут из Иерусалима. В этом году церемония закрыта из-за войны на Ближнем Востоке.

Что говорит церковь о несхождении Благодатного огня

Священники ПЦУ убеждены: если благодатный огонь не сойдет, это не повод для паники. Ведь Бог не действует через магию, а огонь – это символ радости и надежды. Отсутствие этого чуда не следует воспринимать как повод для отчаяния, ведь Благодатный огонь – прежде всего, символ радости и надежды, а не магический артефакт, от которого зависит физическое существование планеты.

