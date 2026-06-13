Усик зустрівся з Трампом (фото)

Про що говорили боксер і голова Білого дому наразі не повідомлялося

У п’ятницю, 12 червня (час по Вашингтону), український боксер, чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (25-0, 16 КО) зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Мета візиту спортсмена до Білого дому поки що не розголошується.

Що потрібно знати

Трамп прийняв Усика в Овальному кабінеті

Про що говорили спортсмен і політик поки що не відомо

Олександр раніше переміг кікбоксера Верхувена

Про зустріч боксера в соцмережі Х повідомила спеціальна помічниця і радниця з комунікацій президента США Марго Мартін. Трамп прийняв українського чемпіона в Овальному кабінеті Білого дому. Зазначимо, Дональд обожнює єдиноборства та спорт, а тому, напевно, зрадів такому гостю.

Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті з чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком. Марго Мартін

President @realDonaldTrump in the Oval Office with the Heavyweight Champion of the World @usykaa 🇺🇸 pic.twitter.com/23Ff72OIP0 — Margo Martin (@MargoMartin47) June 12, 2026

Мета візиту Усика до Вашингтона невідома. Напередодні Олександр відвідав Пентагон. Крім того, боксер зустрівся з пораненими українськими військовими, які проходять реабілітацію у США.

Олександр Усик у Пентагоні/Фото: instagram.com/usykaa

Heroes inspire heroes. 🇺🇦



Oleksandr Usyk @usykaa, 2x Undisputed Heavyweight Champion: WBC, WBA, IBF, WBO, IBO and Undisputed Cruiserweight Champion, met with Ukrainian wounded heroes undergoing treatment in the United States supported by @UnitedHelpUA 's Wounded Warrior Project. pic.twitter.com/LGzYJg3GiP — United Help Ukraine 🇺🇦 (@UnitedHelpUA) June 12, 2026

Нагадаємо, у травні 2026 року Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. "Кіт" успішно захистив основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.