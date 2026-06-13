Усик зустрівся з Трампом (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Про що говорили боксер і голова Білого дому наразі не повідомлялося
У п’ятницю, 12 червня (час по Вашингтону), український боксер, чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (25-0, 16 КО) зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Мета візиту спортсмена до Білого дому поки що не розголошується.
Що потрібно знати
- Трамп прийняв Усика в Овальному кабінеті
- Про що говорили спортсмен і політик поки що не відомо
- Олександр раніше переміг кікбоксера Верхувена
Про зустріч боксера в соцмережі Х повідомила спеціальна помічниця і радниця з комунікацій президента США Марго Мартін. Трамп прийняв українського чемпіона в Овальному кабінеті Білого дому. Зазначимо, Дональд обожнює єдиноборства та спорт, а тому, напевно, зрадів такому гостю.
Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті з чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком.
President @realDonaldTrump in the Oval Office with the Heavyweight Champion of the World @usykaa 🇺🇸 pic.twitter.com/23Ff72OIP0— Margo Martin (@MargoMartin47) June 12, 2026
Мета візиту Усика до Вашингтона невідома. Напередодні Олександр відвідав Пентагон. Крім того, боксер зустрівся з пораненими українськими військовими, які проходять реабілітацію у США.
Heroes inspire heroes. 🇺🇦— United Help Ukraine 🇺🇦 (@UnitedHelpUA) June 12, 2026
Oleksandr Usyk @usykaa, 2x Undisputed Heavyweight Champion: WBC, WBA, IBF, WBO, IBO and Undisputed Cruiserweight Champion, met with Ukrainian wounded heroes undergoing treatment in the United States supported by @UnitedHelpUA 's Wounded Warrior Project. pic.twitter.com/LGzYJg3GiP
Нагадаємо, у травні 2026 року Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. "Кіт" успішно захистив основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.