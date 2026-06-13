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Усик зустрівся з Трампом (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Олександр Усик та Дональд Трамп Новина оновлена 13 червня 2026, 01:00
Олександр Усик та Дональд Трамп. Фото x.com/MargoMartin47

Про що говорили боксер і голова Білого дому наразі не повідомлялося

У п’ятницю, 12 червня (час по Вашингтону), український боксер, чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (25-0, 16 КО) зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Мета візиту спортсмена до Білого дому поки що не розголошується.

Що потрібно знати

  • Трамп прийняв Усика в Овальному кабінеті
  • Про що говорили спортсмен і політик поки що не відомо
  • Олександр раніше переміг кікбоксера Верхувена

Про зустріч боксера в соцмережі Х повідомила спеціальна помічниця і радниця з комунікацій президента США Марго Мартін. Трамп прийняв українського чемпіона в Овальному кабінеті Білого дому. Зазначимо, Дональд обожнює єдиноборства та спорт, а тому, напевно, зрадів такому гостю.

Президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті з чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком.

Марго Мартін

Мета візиту Усика до Вашингтона невідома. Напередодні Олександр відвідав Пентагон. Крім того, боксер зустрівся з пораненими українськими військовими, які проходять реабілітацію у США.

Олександр Усик у Пентагоні
Олександр Усик у Пентагоні/Фото: instagram.com/usykaa

Нагадаємо, у травні 2026 року Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. "Кіт" успішно захистив основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Теги:
#Бокс #Дональд Трамп #Олександр Усик