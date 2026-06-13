Горщики для квітів відходять в минуле: головний хіт інтер'єрного дизайну 2026 року підкорив мережу (фото)

Це ідеально вписується у найпопулярніші сучасні стилі інтер'єру

Класичні підлогові та підвіконні горщики для рослин поступаються місцем сучаснішим та елегантнішим рішенням. Мова йде про новий набір підставок для рослин (soportes para macetas), який здатен кардинально змінити вигляд кімнатних квітів, перетворивши навіть найпростішу рослину на вишуканий елемент декору.

Про новий тренд пише видання okdiario. Там розповіли, у чому особливість нового тренду.

Головна ідея цієї тенденції — підняти рослини над підлогою, створивши відчуття легкості, простору та динаміки в інтер'єрі. Комплект включає дві підставки різної висоти. Таке багаторівневе розташування створює стильний візуальний ефект та дозволяє гармонійно комбінувати кілька рослин в одному куточку кімнати.

Підставки для квітів

Завдяки своєму лаконічному та витонченому дизайну, ці підставки ідеально вписуються у найпопулярніші сучасні стилі інтер'єру:

Сучасні тераси та балкони: де вони допомагають оптимізувати простір.

де вони допомагають оптимізувати простір. Мінімалістичні спальні: додаючи природний акцент без зайвого захаращення.

додаючи природний акцент без зайвого захаращення. Вітальні у скандинавському стилі: підкреслюючи легкість та натуральність текстилю й меблів.

Раніше "Телеграф" писав про новий спосіб обігріву замість теплої підлоги.