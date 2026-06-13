Футболіст на ЧС-2026 зробив неможливе (відео)

Унікальний момент, ймовірно, увійде в історію футболу

У п’ятницю, 12 червня, на чемпіонаті світу з футболу відбувся матч групи B Канада — Боснія та Герцеговина. Під час зустрічі гравець гостей Сеад Колашинаць неймовірним чином врятував свою команду від вірного гола.

Що потрібно знати

Канада та Боснія та Герцеговина розділили очки на ЧС-2026

Колашинаць зробив неймовірний сейв

Момент вже називають найкращим порятунком на Мундіалі

Зустріч, що проходила у Торонто (Канада) на однойменному стадіоні, завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф". Відео надане Megogo.

За рахунку 1:0 на користь боснійців Річі Ларея мав чудову нагоду, щоб зрівняти рахунок. Канадець пробив точно повз воротаря, проте на шляху м’яча став Колашинаць, який переправив м’яч у перекладину своїх воріт. Це ненадовго допомогло гостям. У результаті канадці зрівняли рахунок зусиллями Кайла Ларіна. За Боснію та Герцеговину відзначився Йово Лукич.

Kolasinac - na wieki wieków szef! Jak on to wyjął?? 👏 #CANBIH pic.twitter.com/bZssRZdzDT — Michał Pol (@Polsport) June 12, 2026

Сейв Колашинаця дивитись з 03:08

В іншому матчі групи B зіграють Катар та Швейцарія (початок 13 червня о 22:00).

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.