Футболіст на ЧС-2026 зробив неможливе (відео)
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Унікальний момент, ймовірно, увійде в історію футболу
У п’ятницю, 12 червня, на чемпіонаті світу з футболу відбувся матч групи B Канада — Боснія та Герцеговина. Під час зустрічі гравець гостей Сеад Колашинаць неймовірним чином врятував свою команду від вірного гола.
Що потрібно знати
- Канада та Боснія та Герцеговина розділили очки на ЧС-2026
- Колашинаць зробив неймовірний сейв
- Момент вже називають найкращим порятунком на Мундіалі
Зустріч, що проходила у Торонто (Канада) на однойменному стадіоні, завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф". Відео надане Megogo.
За рахунку 1:0 на користь боснійців Річі Ларея мав чудову нагоду, щоб зрівняти рахунок. Канадець пробив точно повз воротаря, проте на шляху м’яча став Колашинаць, який переправив м’яч у перекладину своїх воріт. Це ненадовго допомогло гостям. У результаті канадці зрівняли рахунок зусиллями Кайла Ларіна. За Боснію та Герцеговину відзначився Йово Лукич.
Kolasinac - na wieki wieków szef! Jak on to wyjął?? 👏 #CANBIH pic.twitter.com/bZssRZdzDT— Michał Pol (@Polsport) June 12, 2026
В іншому матчі групи B зіграють Катар та Швейцарія (початок 13 червня о 22:00).
Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.