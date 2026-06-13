Зробіть це зі своєю вітальнею і ви здивуєтеся, як багато там місця: ось що треба для більшого простору

Дизайнери радять експериментувати з матеріалами

Облаштування зони входу у квартиру часто стає справжнім головним болем, особливо якщо цей простір критично малий. Але навіть найтісніший передпокій можна перетворити на стильний куточок, який виглядатиме, як з обкладинки журналу. Є один простий і ефективний прийом — відмова від масивних підлогових елементів на користь "парящих" (підвісних) меблів.

Про це пише okdiario. Замість традиційних громіздких консолей та масивних торшерів, які займають дорогоцінну площу підлоги, експерти радять піднімати все в повітря. Пропонуємо ключові правила та секрети дизайнерів для створення ідеального мікропередпокою:

Меблі без ніжок

Головний трюк полягає у використанні підвісних поверхонь та полиць прямолінійної форми. Візуально чиста підлога створює ілюзію більшого простору, полегшує прибирання та робить інтер'єр легким і сучасним.

Меблі без ніжок. Як це бачить Штучний інтелект

Правильне настінне освітлення

Забудьте про торшери, які заважають проходу. Натомість використовуйте витончені настінні бра або підвісні стельові світильники. Дизайнери рекомендують обирати лампи з теплим світлом, адже воно миттєво додає затишку з перших секунд перебування в домі.

Світло для затишку. Фото - Штучний інтелект

Гра світлих тонів

Для стін маленького передпокою категорично не підходять темні кольори. Обирайте світлі, нейтральні або пастельні відтінки (наприклад, теплий білий, кремовий, світло-сірий). Вони чудово відбивають світло і візуально розсувають стіни.

Дзеркала та вертикальні лінії

Велике дзеркало — обов'язковий атрибут тісної зони входу. Воно подвоює кількість світла і створює відчуття глибини. Щоб зберегти порядок без шкоди для простору, додайте мінімалістичні настінні вішалки (гачки) замість громіздких шаф.

Поєднання текстур

Щоб світлий інтер'єр не виглядав нудно, дизайнери радять експериментувати з матеріалами. Наприклад, комбінація світлого дерева та тонких металевих елементів додасть простору водночас і тепла, і сучасності. Доповнити картину можна легким невеликим килимком або плетеним кошиком з лози для дрібниць, які додадуть текстури, але не обтяжать кімнату.

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