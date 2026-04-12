Що посадити у квітні: 5 квітів, які не бояться посухи та бур’янів

Допоможемо розібратися, які квіти краще вибрати для невибагливого саду

Гарне подвір’я, сповнене яскравих квітів та чудової зелені, — це одне. А ось доглядати його — зовсім інше. І можна максимально полегшити завдання догляду за садом, віддавши перевагу невибагливим багаторічникам, і у нас є для вас кілька варіантів, які можна висаджувати вже у квітні.

1. Лілійники

Якщо вам потрібна яскрава кольорова гама, ви не знайдете нічого кращого, ніж лілійник (Hemerocallis). Їх не дарма називають "ліліями для лінивих". Ці невибагливі багаторічні рослини можна висаджувати вже у квітні, і листя з’явиться протягом перших кількох тижнів після посадки. Через шість-вісім тижнів з’являться вогненно-рожеві, червоні та жовті квіти. Зростають на будь-якому грунті, легко розмножуються, не хворіють, не вимагають викопування на зиму, широка гамма кольорів — вам обов’язково сподобаються ці квіти.

Лілійники легко витримують спеку та дощ

2. Хости

Хости — це пишні багаторічники, що швидко ростуть, мають дивовижну здатність збільшуватися в розмірах втричі за один рік. Вони також відомі своєю невибагливістю, що робить їх чудовим варіантом для новачків або тих, хто просто не хоче возитися з доглядом (при цьому насолоджуючись рясним цвітінням). І, як і інші багаторічники у цьому списку, їх можна садити вже у квітні.

Головне пам’ятати, що хоста — цариця тіні та півтіні, і не забувати її поливати вчасно.

3. Рудбекія

Жовта ромашка з карим оком — це красуня рудбекія, яка легко підкорює будь-які простори, терпить посуху та тінь, перетворюючи звичайне подвір’я на свято фарб.

Цей невибагливий багаторічник починає бурхливо цвісти ранньою весною. Більш того, його життєрадісні квіти продовжують цвісти до осені. Після вкорінення рудбекія потребує мінімального догляду. Слід зазначити, що ця багаторічна рослина технічно живе всього кілька років, але відома своєю здатністю до рясного самосіву та постійного розмноження новими рослинами.

Рудбекія може рости як бур’ян — але гарний

4. Іриси

Іриси — горді красені. Навесні і влітку вони демонструють чудові квіти найрізноманітнішої колірної гами, а потім декорують сад своїм пишним зеленим "пір’ям". Легкі у догляді, ці квіти чудово ростуть у посушливих умовах, на не дуже родючому ґрунті. Головне, іноді поливайте та милуйтеся його красою.

Ірис Чарльстон — чудовий сорт, помітний здалеку

5. Півонії

Півонія — королева квітів. Найбільш малодоглядним варіантом стануть трав’янисті півонії, верхня частина яких на зиму відмирає як звичайна трава, зате навесні і влітку цей кущ радуватиме вас чудовими квітами та шикарною пухнастою зеленню.

Півонії — прикраса будь-якого саду

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які 6 рослин швидко створять вам гарну рожеву клумбу у саду.