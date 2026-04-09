В Україні скоро потепліє: коли чекати +15 після холодної паузи

Уже наступного тижня можна буде відкласти зимові речі, але парасольку краще тримати поруч

Після короткочасного похолодання з нічними заморозками та місцями навіть снігом, в Україну поступово повернеться весняне тепло.

Уже з 13 квітня у більшості регіонів температура повітря підніметься до комфортних значень — до +10…+15 градусів удень. Прогноз дав "Укргідрометцентр".

На Київщині потепління відчують з наступного понеділка. Денна температура становитиме +10…+15 °C, тоді як вночі повітря прогріватиметься до +1…+5 °C. Водночас синоптики попереджають про короткочасні дощі по всій області.

Погода на Київщині 13 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

Схожа ситуація очікується і на Харківщині. Тут також з 13 квітня встановиться тепла погода: вдень +10…+15 °C, а вночі трохи тепліше, ніж у столичному регіоні — +2…+6 °C. Опади також ймовірні.

Погода на Харківщині 13 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

На Одещині температура підніметься до +11…+15 °C також з 13 квітня. Найбільш відчутне тепло прогнозують у Болграді та Ізмаїлі. Вночі стовпчики термометрів місцями сягатимуть +8 °C, хоча в окремих районах, зокрема у Роздільнянському, можливе зниження до +2 °C. Регіон також накриють дощі.

Погода на Одещині 13 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

На заході країни, зокрема на Львівщині, потепління теж прийде з початку наступного тижня. Вдень температура становитиме +10…+15 °C, однак у нічні години можливі заморозки на більшій частині області, за винятком Львова. Очікуються невеликі дощі.

Погода на Львівщині 13 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

У Дніпропетровській області повітря прогріється до +12…+15 °C вдень теж з 13 квітня. Вночі температура коливатиметься в межах +2…+6 °C. Дощі пройдуть по всій території регіону.

Погода на Дніпропетровщині 13 квітня. Фото: "Укргідрометцентр"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких регіонах очікуються заморозки до 11 квітня.