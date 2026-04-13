Поки всі пекли паски, фермери ночами працювали на морозі: погода влаштувала справжнє випробування (відео)

Синоптики прогнозують морозні ночі ще кілька днів

Весняні заморозки в Україні припали на період активного цвітіння дерев та росту рослин у ґрунті. Фермери намагалися різними способами врятувати врожай.

Що потрібно знати:

Заморозки в Україні досягали −6°C

Морози припали на період цвітіння дерев

Фермери використовують свічки у теплицях, а у садах запускають димові машини

Стабілізація погоди прогнозується після 16 квітня

На заході та півночі України, у Вінниччині, Черкащині, Харківщині, Київщині оголошували жовтий та навіть помаранчевий рівень небезпеки. Щоб врятувати кабачки на Закарпатті теплиці заставили свічками. Справжня романтика мала врятувати рослини від температури у -6 градусів.

Фермерам, які вирощують фрукти такий спосіб не підійшов би. Аби врятувати дерева черешні від морозу, вони запустили "пічку" на колесах. Цей агрегат — димова машина, яка створює димову завісу поміж гілок дерев, яка затримує тепло землі. Її запускають з підвітряного боку, щоб дим окутував дерева, запобігаючи різкому зниженню температури біля цвіту.

Іноді це роблять, підпалюючи вологі солому та тирсу, проте цей спосіб підходить тільки для невеликих площ. Коментатори зауважили, що потім не варто дивуватись ціні черешні у 400 грн/кг, адже виростити її коштує чималих зусиль.

Заморозки не відступають?

Фермерам доведеться ще щонайменше кілька днів турбуватися про свій врожай та його захист від морозу. Як розповів "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич, 13 квітня ще очікуються заморозки, а 14-15 квітня циклон принесе опади. Прохолодно буде на півночі та сході, а от в решті регіонів стане помірно тепліше та буде сухо. Температура має піднятися до +2…+8 градусів вночі та +12…+18 вдень. На півночі та сході температура буде на 4-6 градусів нижче.

Стабілізуватися погода має тільки 16-18 квітня, температура вночі буде +4… +9 °C, денна — +15…+22 °C. Після цих днів знову очікується кількаденне погіршення погоди — опади.

