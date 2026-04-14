Детеныша опасного хищника заметили на Харьковщине: как выглядит (видео)

Животное еще даже не открыло глаза

На Змиевщине мужчина заметил новорожденного лисенка. Животное вероятнее всего потеряла мать.

Об этом идет речь в видео. По словам автора, в лесах Харьковщины возле села Омельченко живут не только лисы, но и волки, и еноты.

Сейчас у хищников начался сезон рождения малышей, поэтому часто в поле или лесополосе можно увидеть какого-то щенка. На видео мужчина показал, как выглядит новорожденный лисенок. Животное первые дни жизни не видит и не может питаться самостоятельно, поэтому полностью зависит от матери.

Автор видео предположил, что лиса могла потерять отпрыска, когда переносила потомство в новую нору. Роман также добавил, что в лесах бывшего Змиевского района значительно возросла популяция лис. Немало появилось енотов, ведущих ночную жизнь. Еще можно встретить волков где-то 10-15 голов. Добавим, что автор оставил лисенка там, где нашел, ведь есть надежда, что лиса вернется за ним.

Лисенок

Заметим, что какими бы милыми ни были маленькие особи хищников, они несут угрозу, особенно лисы. Ведь эти рыжие животные могут быть переносчиками бешенства. Эта смертельная болезнь поражает мозг животных и людей, поэтому занимать хищников нельзя. Одним из признаков бешенства является нетипичное поведение и отсутствие страха, что часто демонстрируют лисы в городах. Однако их визиты могут быть обусловлены голодом и попытками найти пищу.

