Лукашенко має нову фаворитку. Що відомо про 22-річну дівчину (фото)

Білоруський диктатор дарує їй… іграшки

У найближчому оточенні Олександра Лукашенка дедалі частіше помічають нове обличчя. Місце у "протокольній службі" — групі дівчат, які супроводжують політика на офіційних та неофіційних заходах — посіла 22-річна мінчанка Алія Коротка.

Про це повідомляє розслідувальний проєкт "Бюро". Алія – досвідчена учасниця конкурсів краси. У її послужному списку — "Міс Мінськ" та "Міс Білорусь". Саме після національного конкурсу вона потрапила до поля зору протоколу.

Запрошення Алії Короткій від Лукашенка

Нещодавно дівчина закріпила успіх на міжнародній арені, здобувши титул другої віцеміс (третє місце) та приз глядацьких симпатій на так званому конкурсі "Міс БРІКС".

Повідомляється, що тепер Коротка супроводжує Лукашенка регулярно: від урочистих заходів до спортивних трибун. На хокейних матчах Алія – постійний гість у VIP-ложі. Журналісти помітили й особисті знаки уваги: після ігор Лукашенко неодноразово дарував дівчині м’які іграшки прямо на трибунах.

Разом із близькістю до влади розвивається і кар’єра дівчини: вона активно знімається в рекламі та бере участь у телешоу. Успіхи Алії збіглися зі змінами у житті її сім’ї — мати дівчини пішла у бізнес і нещодавно запустила власний бренд одягу.

До речі, однолітком Алії є молодший син білоруського диктатора.