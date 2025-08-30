Комсомолець без вусів і "під ковпаком" у міліції: яким був у молодості Лукашенко (фото)

Маріонетка Путіна дожив до 71 року. А міг і не стати диктатором

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який цієї суботи відзначає 71-річчя, в юності і не планував політичної кар’єри. Він був "першим хлопцем на селі", працював простим учителем і мріяв стати журналістом.

Лукашенко народився 30 серпня 1954 року у селищі Копись Оршанського району Вітебської області Білоруської РСР. Провів дитинство та юність у селі Олександрія Шкловського району Могилівської області. Виховувався без батька, а мати працювала дояркою на фермі. Майбутній диктатор виріс у колгоспі "Дніпровський".

З дитинства Лукашенко проявляв бунтарський характер і навіть стояв на обліку у міліції. Навчався у музичній школі грі на баяні, тож у рідному селі він не пропускав жодного свята. Грав у футбол і мріяв стати журналістом й навіть не думав про відрощування вусів.

Олександр Лукашенко у молодості

Тут Лукашенко без вусів

Після закінчення середньої школи у 1971 році Лукашенко вступив до Могилівського педагогічного інституту, де у 1975 році отримав диплом вчителя історії та суспільствознавства. Працював учителем та секретарем комітету комсомолу у школі міста Шклов.

1975 року він служив у прикордонних військах КДБ, а після демобілізації продовжив кар’єру в комсомольській та партійній роботі. 1985 року Лукашенко закінчив Білоруську сільськогосподарську академію та здобув спеціальність економіста агропромислового виробництва.

Тут бацько наважився на зміну іміджу

1990 року "комсомолець" був обраний депутатом Верховної Ради Білорусі, де очолив комісію з боротьби з корупцією. 1994 року став першим президентом Республіки Білорусь.

Як зараз виглядає Лукашенко. Фото: Getty Images

