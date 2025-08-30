Комсомолець без вусів і "під ковпаком" у міліції: яким був у молодості Лукашенко (фото)
Маріонетка Путіна дожив до 71 року. А міг і не стати диктатором
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який цієї суботи відзначає 71-річчя, в юності і не планував політичної кар’єри. Він був "першим хлопцем на селі", працював простим учителем і мріяв стати журналістом.
Лукашенко народився 30 серпня 1954 року у селищі Копись Оршанського району Вітебської області Білоруської РСР. Провів дитинство та юність у селі Олександрія Шкловського району Могилівської області. Виховувався без батька, а мати працювала дояркою на фермі. Майбутній диктатор виріс у колгоспі "Дніпровський".
З дитинства Лукашенко проявляв бунтарський характер і навіть стояв на обліку у міліції. Навчався у музичній школі грі на баяні, тож у рідному селі він не пропускав жодного свята. Грав у футбол і мріяв стати журналістом й навіть не думав про відрощування вусів.
Після закінчення середньої школи у 1971 році Лукашенко вступив до Могилівського педагогічного інституту, де у 1975 році отримав диплом вчителя історії та суспільствознавства. Працював учителем та секретарем комітету комсомолу у школі міста Шклов.
1975 року він служив у прикордонних військах КДБ, а після демобілізації продовжив кар’єру в комсомольській та партійній роботі. 1985 року Лукашенко закінчив Білоруську сільськогосподарську академію та здобув спеціальність економіста агропромислового виробництва.
1990 року "комсомолець" був обраний депутатом Верховної Ради Білорусі, де очолив комісію з боротьби з корупцією. 1994 року став першим президентом Республіки Білорусь.
