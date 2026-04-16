У Лукашенко новая фаворитка. Что известно о 22-летней девушке (фото)

Беларусский диктатор дарит ей… игрушки

В ближайшем окружении Александра Лукашенко все чаще замечают новое лицо. Место в "протокольной службе" — группе девушек, сопровождающих политика на официальных и неофициальных мероприятиях — заняла 22-летняя минчанка Алия Короткая.

Об этом сообщает расследовательский проект "Бюро". Алия — опытная участница конкурсов красоты. В ее послужном списке — "Мисс Минск" и "Мисс Беларусь". Именно после национального конкурса она попала в поле зрения протокола.

Пришлашение Алие Короткой от Лукашенка

Недавно девушка закрепила успех на международной арене, завоевав титул второй вице-мисс (третье место) и приз зрительских симпатий на так называемом конкурсе "Мисс БРИКС".

Сообщается, что теперь Короткая сопровождает Лукашенко регулярно: от торжественных приемов до спортивных трибун. На хоккейных матчах Алия — постоянный гость в VIP-ложе. Журналисты подметили и личные знаки внимания: после игр Лукашенко не раз дарил девушке мягкие игрушки прямо на трибунах.

Вместе с близостью к власти развивается и карьера девушки: она активно снимается в рекламе и участвует в телешоу. Успехи Алии совпали с переменами в жизни ее семьи — мать девушки пошла в бизнес и недавно запустила собственный бренд одежды.

Кстати, сверстником Алии является младший сын белорусского диктатора.