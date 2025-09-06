Була особистим лікарем "бацьки" і стала мамою Колєньки: як виглядає молода коханка Лукашенка

У мережі є лише одне спільне фото сина з матір’ю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має трьох синів, однак саме його молодший Микола незмінно привертає найбільшу увагу ЗМІ, адже білоруського "принца" називають можливим наступником батька-диктатора. Про те, ким є рідна мати Колєньки, довгий час не було нічого відомо.

71-річний "бацька" надзвичайно гордий своїм спадкоємцем, який майже завжди присутній з ним на значних заходах. Лише одного дня Лукашенко обмовився, що Коля вкрай рідко зустрічається зі своєю матір’ю: вона не бере участі в його вихованні та найчастіше дізнається про життя сина зі ЗМІ.

Існує версія, що мати Миколи Лукашенка, якому зараз 21 рік, – Ірина Абельська, колишній особистий лікар білоруського президента. Нагадаємо, що хлопчик народився 2004 року.

Хто така Ірина Абельська

Жінка народилася 6 вересня 1965 року (зараз їй 60) у Бресті у родині лікарів: її бабуся була фельдшером, а мати та тітка обрали професію лікаря. Перший шлюб Ірини виявився недовгим, а її старший син Дмитро продовжив сімейну традицію та став офтальмологом.

З 1994 року Абельська була президенту Білорусі особистим лікарем, а через 10 років у Ірини народився син Микола, який отримав прізвище Лукашенко. При цьому ще з 1975 року Лукашенко-старший перебуває в офіційному шлюбі. Раніше ми писали, де зараз знаходиться Галина Лукашенко.

Кілька років тому у мережі з’явилося фото Абельської із Лукашенком-молодшим. Місце, де було зроблено це фото, невідоме, але у ЗМІ зазначили, наскільки щасливі та задоволені на ньому мати та син.

Коханка білоруського диктатора довгі роки працювала у медичних організаціях. 2 листопада 2009 року обійняла посаду головного лікаря та очолила Республіканський медичний центр Управління справами президента, а у 2024 році була обрана до Ради Республіки.

Абельська володіє елітною нерухомістю у мінському районі Дрозди, який традиційно вважається місцем проживання високопосадовців та наближених до Лукашенка. Цей район визнаний одним із найпрестижніших у білоруській столиці.

