"Це не сон?" Українка здивувала мережу товаром з "Аврори"

Придбати новинку можна за 99 грн

Українка в одному з магазинів "Аврори" помітила новий товар. Виявляється, в деяких магазинах вже продають заморожені піци.

Про це користувачка написала у Threads. За її словами, піца — не перший напівфабрикат в "Аврорі".

"Куштували вже піцу з "Аврори"? Я поки не брала. А от їхні бургери та нагетси готові всі забрати, один залишила на полиці", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що піца коштує всього 99 грн. За ці гроші українцям пропонують середнього розміру піцу з ковбасою та сиром. Зауважимо, що готові страви та напої продають в магазинах, де є зона для перекусу. Там можна розігріти деякі страви та зробити каву у кавоматі.

Українців піца з "Аврори" неабияк потішила та надихнула на купу жартів. Переважна більшість стосувалась якості товару, хоча були користувачі, які ділились своїми цікавими знахідками. Люди писали:

Поїж піцу з "Аврори" і забудеш про запори.

Це не сон? У вас "Аврора" преміум?

Срачка за 99 грн.

Боже мій милий, в "Аврорі" скоро будуть колеса міняти. Чого там вже тільки немає.

Я сьогодні бачила червоне вінішко в "Аврорі". В мене все!

Якість як і в усього іншого з Аврори ?

