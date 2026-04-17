"Це не сон?" Українка здивувала мережу товаром з "Аврори"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Придбати новинку можна за 99 грн
Українка в одному з магазинів "Аврори" помітила новий товар. Виявляється, в деяких магазинах вже продають заморожені піци.
Про це користувачка написала у Threads. За її словами, піца — не перший напівфабрикат в "Аврорі".
"Куштували вже піцу з "Аврори"? Я поки не брала. А от їхні бургери та нагетси готові всі забрати, один залишила на полиці", — йдеться у повідомленні.
На відео видно, що піца коштує всього 99 грн. За ці гроші українцям пропонують середнього розміру піцу з ковбасою та сиром. Зауважимо, що готові страви та напої продають в магазинах, де є зона для перекусу. Там можна розігріти деякі страви та зробити каву у кавоматі.
Українців піца з "Аврори" неабияк потішила та надихнула на купу жартів. Переважна більшість стосувалась якості товару, хоча були користувачі, які ділились своїми цікавими знахідками. Люди писали:
- Поїж піцу з "Аврори" і забудеш про запори.
- Це не сон? У вас "Аврора" преміум?
- Срачка за 99 грн.
- Боже мій милий, в "Аврорі" скоро будуть колеса міняти. Чого там вже тільки немає.
- Я сьогодні бачила червоне вінішко в "Аврорі". В мене все!
- Якість як і в усього іншого з Аврори ?
