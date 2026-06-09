Кримінальний авторитет, Ілон Маск і романтика: українці насмішили анекдотами про "АТБ"

Жарти про магазин вічна класика

Українська мережа супермаркетів "АТБ" вже давно стала не просто місцем для покупок, а справжнім культурним феноменом. Соцмережі щодня вибухають новими жартами про "чорні пакети", касирів-фантомів та особливу атмосферу в торгових залах.

"Телеграф" пропонує свіжу порцію народного гумору, яка ідеально описує щоденні реалії відвідувачів супермаркету.

Коронавірус чи овочевий відділ

Користувачі мережі почали плутати симптоми відомих хвороб із результатами звичайного походу за продуктами. У мережі набирає популярності діалог двох друзів, який став новим хітом:

— Привіт, що робиш?

— Та от, жую, жую, а ні смаку, ні запаху…

— Невже ковід? — Нєєє! Помідор з АТБ…

Схоже, зимові томати з супермаркету отримали новий статус — найнадійніший (і найдешевший) спосіб перевірити свої рецептори на міцність.

Ефект "кримінального авторитета" та дзеркальна відповідь

Окрема тема для мемів — це взаємини покупців та внутрішньої служби безпеки магазину. Створили навіть життєве візуальне порівняння.

Коли звичайний хлопець у чистій блакитній футболці заходить за хлібом, він почувається абсолютно буденно. Проте в очах охоронців АТБ будь-який відвідувач, що занадто довго обирає плавлений сирок, автоматично перетворюється на суворого в'язня з купою татуювань, який точно замислив "пограбування століття".

"Охоронці в АТБ виглядають так само". Тож цей пильний погляд — не що інше, як спроба розгледіти "свого" серед цивільних.

У кулуарах АТБ

Заходить покупець в АТБ, бачить — черга через увесь магазин, а працює лише одна каса. Він не витримує і кричить на весь зал: — Покличте другого касира! Раптом гасне світло, лунає грім, і з каси №2 підіймається легкий дим. Голос із гучномовця: — Другий касир з'являється лише тоді, коли черга досягає відділу з пральними порошками, смертний!

Ілон Маск заявив, що його ракети Falcon — це найбільш купуємий бренд у світі. Маркетологи АТБ тихо посміхнулися і пішли підраховувати щоденний обіг своїх пакетів.

— Оце так романтика! Він запросив мене в місце, де завжди повно людей, грає легка музика, є величезний вибір страв і напоїв, а наприкінці ми разом вирішували, чи купувати пакет…

— Оля, припини так описувати ваше побачення в АТБ біля дому!

Раніше "Телеграф" писав, що талони на бензин в Криму викликали хвилю приколів та мемів.