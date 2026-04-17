"Это не сон?" Украинка удивила сеть товаром из "Авроры"

Украинка в одном из магазинов "Авроры" увидела новый товар. Оказывается, в некоторых магазинах уже продают замороженные пиццы.

Об этом пользовательница написала в Threads. По ее словам, пицца — не первый полуфабрикат в "Авроре".

"Пробовали уже пиццу из "Авроры"? Я пока не брала. А вот их бургеры и нагетсы готовые все забрать, один остался на полке", — говорится в сообщении.

В "Авроре" продают пиццу

На видео видно, что пицца стоит всего 99 грн. За эти деньги украинцам предлагают среднего размера пиццу с колбасой и сыром. Заметим, что готовые блюда и напитки продаются в магазинах, где есть зона для перекуса. Там можно разогреть некоторые блюда и сделать кофе в кофемашине.

Украинцев пицца из "Авроры" очень порадовала и вдохновила на кучу шуток. Подавляющее большинство касались качества товара, хотя были пользователи, которые делились своими интересными находками. Люди писали:

Поешь пиццу из "Авроры" и забудешь про запоры.

Это не сон? У вас "Аврора" премиум?

Срачка за 99 грн.

Боже мой милый, в "Авроре" скоро будут колеса менять. Чего там только нет.

Я сегодня видела красное вино в "Авроре". У меня все!

Качество как и у всего остального из Авроры?

