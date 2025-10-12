Як підготувати виноград на зиму – 4 правила, щоб він плодоносив як шалений у наступному році

Запорука гарного врожаю закладається з осені — від правильної підготовки рослини залежить, чи набереться вона сил до весни

В останні теплі дні осені слід подбати про сприятливу зимівлю винограду, і є чотири головні заходи, які слід провести до стійких холодів. Про них "Телеграфу" розповіли виноградарі з Кам’янського Дніпропетровської області із 15-річним досвідом Ірина та Сергій Семчишини.

Вологозарядний полив

Цей момент особливо важливий, якщо літо у вашій області видалося посушливим. Кущ винограду необхідно наситити водою, щоб дати йому сили добре пережити зиму і бути повним сил для нового сезону. В середньому на одну рослину потрібно 10-15 літрів води.

Потрібно обов’язково залити кожен кущ винограду на вашій ділянці

Обрізка винограду укривних сортів

За допомогою секатора лози підрізають, виходячи з сортових особливостей винограду, залишаючи мінімум 5 бруньок, а максимум 15 на один пагін. Обрізка залежить від виду формування винограду, яких налічується кілька десятків. Але головне, що треба пам’ятати: урожай наступного року закладається на добре визрівших річних пагонах. При цьому видаляються всі слабкі, тонкі і погано визрілі, а також старі частини куща .

Але слід знати, що обов’язково восени обрізати виноград укривних сортів. Неукривні можна обрізати навесні.

Восени слід обрізати всі слабкі, тонкі та старі лози винограду

Обробка та підживлення винограду

Навколо кущів слід видалити коріння бур’янів, внести добрива (калімагнезія 20-30 г на квадратний метр і суперфосфат 15-20 г на квадратний метр або інші варіанти, головне без азоту) і перекопати. Далі слід обробити кущ і грунт під ним або 3% розчином мідного купоросу, або 3-5% розчином бордоської суміші, або будь-яким фунгіцидом з міддю — це допоможе захистити рослину від хвороб і зимуючих шкідників.

Укриття винограду на зиму

З урахуванням глобального потепління південні регіони України можуть обійтися без укриття винограду, чого не можна сказати про центральні та північні регіони нашої країни. Способів укриття існує кілька:

полегшений варіант — просто зняти лози з опор і опустити на землю, щоб сніг після випадіння захистив виноград від морозу; більш фізично важкий, але, мабуть, найнадійніший: прикопати зв’язані пучками пагони землею; закрити лози шифером, зробити для них дерев’яні короби, засипати тирсою, загорнути в мішки (але не в целофан!).

Якщо восени все зробити правильно, хороший урожай винограду не змусить на себе чекати наступного року

Один секрет із власного досвіду

Найчастіше в легкі укриття взимку можуть пробратися миші, які люблять ласувати бруньками винограду. Після цього побачити добрий урожай стає неможливим. Щоб уникнути цієї плачевної ситуації, безпосередньо перед укриттям лози можна обробити залізним купоросом (3-4% розчин), це захистить сонячну ягоду не тільки від грибкових хвороб, але і від мишей.

Кожен виноградар повинен виходити з власних можливостей та умов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який сорт винограду не боїться ні морозу, ні посухи — його можна їсти просто так, робити і родзинки, і сік, і вино.