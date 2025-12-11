Колорадського жука стане більше: як аномально теплі зими перетворили Україну на інкубатор для шкідників

Потепління створило ідеальні умови для шкідників

Через теплі зими в Україні значно збільшилася кількість шкідників, які раніше не витримували холод. Колорадський жук став переживати сезон без ризику замерзання, тому його чисельність росте. Агрономи попереджають, що це вже впливає на врожаї в різних регіонах.

Що треба знати:

Зимова температура зросла з −3°C до +2°C

Шкідники тепер не гинуть від морозів

Дефіцит вологи загрожує врожаю

Про це "Телеграфу" розповіли фахівці Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Детальніше — у матеріалі: "Колорадський жук активізується: експерти-агрономи зробили попередження".

Середня зимова температура піднялася з мінус трьох градусів на початку 2000-х до плюс двох у 2023–2025 роках. Це означає, що природний бар’єр, який раніше стримував комах, майже зник. На Київщині кількість зимових опадів також різко впала — з приблизно 100 мм до 30–35 мм.

За словами старшого наукового співробітника Дмитра Людвенка, "за таких погодних умов зростає ризик пошкодження кореневої системи та збільшується життєвий цикл шкідників — колорадського жука, шовкопряда та інших". Через м’які зими вони не гинуть і продовжують розвиватися швидше.

Весняні посухи лише погіршують ситуацію. Дефіцит вологи у ґрунті збільшується щороку, а частина систем зрошення пошкоджена або недоступна через бойові дії. Особливо складна ситуація у південних областях.

Підрив Каховської ГЕС та різке потепління спричинили втрати врожайності на території до 1,2 млн гектарів, уточнив Олександр Захарчук, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення ННЦ "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН.

Зрошення, яке до підриву охоплювало близько 600 тисяч гектарів, фактично зникло, що додатково посилило вплив теплих зим і сухості ґрунтів.

У такій ситуації фермери вимушені переходити на ранньостиглі та посухостійкі культури. У Національному науковому центрі зазначають, що аграрна політика зараз зосереджена на управлінні ризиками та збереженні виробництва за нових кліматичних умов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що урожай в Україні на межі. Тепла зима врятує, але є інша загроза.