Колорадського жука стане більше: як аномально теплі зими перетворили Україну на інкубатор для шкідників
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Потепління створило ідеальні умови для шкідників
Через теплі зими в Україні значно збільшилася кількість шкідників, які раніше не витримували холод. Колорадський жук став переживати сезон без ризику замерзання, тому його чисельність росте. Агрономи попереджають, що це вже впливає на врожаї в різних регіонах.
Що треба знати:
- Зимова температура зросла з −3°C до +2°C
- Шкідники тепер не гинуть від морозів
- Дефіцит вологи загрожує врожаю
Про це "Телеграфу" розповіли фахівці Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Детальніше — у матеріалі: "Колорадський жук активізується: експерти-агрономи зробили попередження".
Середня зимова температура піднялася з мінус трьох градусів на початку 2000-х до плюс двох у 2023–2025 роках. Це означає, що природний бар’єр, який раніше стримував комах, майже зник. На Київщині кількість зимових опадів також різко впала — з приблизно 100 мм до 30–35 мм.
За словами старшого наукового співробітника Дмитра Людвенка, "за таких погодних умов зростає ризик пошкодження кореневої системи та збільшується життєвий цикл шкідників — колорадського жука, шовкопряда та інших". Через м’які зими вони не гинуть і продовжують розвиватися швидше.
Весняні посухи лише погіршують ситуацію. Дефіцит вологи у ґрунті збільшується щороку, а частина систем зрошення пошкоджена або недоступна через бойові дії. Особливо складна ситуація у південних областях.
Підрив Каховської ГЕС та різке потепління спричинили втрати врожайності на території до 1,2 млн гектарів,
Зрошення, яке до підриву охоплювало близько 600 тисяч гектарів, фактично зникло, що додатково посилило вплив теплих зим і сухості ґрунтів.
У такій ситуації фермери вимушені переходити на ранньостиглі та посухостійкі культури. У Національному науковому центрі зазначають, що аграрна політика зараз зосереджена на управлінні ризиками та збереженні виробництва за нових кліматичних умов.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що урожай в Україні на межі. Тепла зима врятує, але є інша загроза.