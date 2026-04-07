Не тільки "Своя лінія". Скільки власних торгових марок має "АТБ"

Мережа супермаркетів "АТБ" має власні торгові марки (ВТМ), які дають покупцям можливість придбати товари за вигідними цінами. Це не лише відома всім "Своя лінія".

На сайті "АТБ" вказано, що мережа має чотири власні торгові марки: "Своя лінія" (середній сегмент), "Розумний вибір" (економ), "День у день" та De luxe (преміум). Порівняно з аналогами відомих брендів продукція ВТМ АТБ в середньому дешевша на 20%, але не поступається за якістю.

Власними торгівельними марками володіють роздрібні мережі, а виробники постачають їм продукцію за контрактом. Зазвичай це відносно невеликі підприємства, які виробляли якісні товари, мали високу технологічність виробництва, але програвали в продажах відомим брендам. Співпраця з ними й стала ключовим елементом бізнес-моделі власних торгових марок "АТБ".

Власні торговельні марки АТБ — це візитівка мережі! Такі товари завжди якісні, найсвіжіші та без націнок. Компанія контролює кожен етап виробництва ВТМ, аби покупці могли насолоджуватися смачними та корисними продуктами щодня, — зазначено на сайті

Розумний вибір

Торгова марка пропонує базові товари за максимально вигідними цінами. "Розумний вибір" дає можливість заощаджувати кошти, при цьому купувати якісну продукцію. Серед товарів — консерви, олія, чай, солодощі тощо.

День у день

Вона з'явилася порівняно нещодавно. Торгова марка реалізує якісні продукти для щоденних потреб за вигідними цінами. Під цим брендом продають молочні продукти, солодощі та товари повсякденного вжитку.

Своя лінія

Ідея та сама — товари високої якості за помірними цінами. Це основний бренд компанії сегмента "середній плюс" від провідних українських та іноземних виробників. Він є однією з найпопулярніших лінійок, яка охоплює широкий асортимент товарів — харчові продукти, напої, побутова хімія тощо.

De luxe

Торгівельна марка De Luxe Foods & Goods Selected презентує продукти для гурманів і поціновувачів найвищої якості. Більшість товарів під брендом De Luxe для "АТБ" виготовляють європейські виробники. В лінійці De luxe представлено оливкову олію, оливки та маслини, паста з твердих сортів пшениці тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, де та коли зʼявились перші супермаркети мережі "АТБ". Тоді магазини мали інші назви.