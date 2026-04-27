Львів’янам знову знадобляться пуховики: у місті може випасти сніг і вдарять заморозки

Марина Іщенко
Автор
Погода підготувала підступний удар
Погода підготувала підступний удар. Фото Колаж "Телеграф"

Тепло ще може повернутися

Останні дні квітня приготували для мешканців Львова справжнє випробування. Замість довгоочікуваного стабільного тепла до міста повертається зима.

Прогностична модель WeatherNext 2 пише, що понеділок розпочався з відносно комфортних показників, але синоптичні карти вказують на різку зміну повітряних мас. "Телеграф" розповість детальніше.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Коли чекати на дощ зі снігом

Вже з середини поточного тижня погода у Львові почне стрімко погіршуватися, змушуючи містян знову діставати теплі пальта та парасольки. Найскладнішим періодом стануть 29 та 30 квітня, коли денна температура повітря не підніметься вище позначок +8°C… +9°C.

Погода у Дніпрі 27 квітня-3 травня. Прогноз WeatherNext 2

У середу, 29 квітня, ситуація ускладниться опадами у вигляді дощу з мокрим снігом, а вночі стовпчики термометрів опустяться до небезпечної позначки -1°C. У четвер, 30 квітня, львів’янам також не варто розраховувати на сонце, оскільки небо залишатиметься хмарним, а вдень ймовірний невеликий мокрий сніг.

Погода у Дніпрі 27 квітня-3 травня. Прогноз WeatherNext 2

Повернення до весни — коли буде тепло

Травень почнеться з поступового відновлення температурного режиму. Вже у п'ятницю, 1 травня, хмари стануть менш щільними, хоча ймовірність невеликого дощу все ще зберігатиметься на рівні 20%, а повітря прогріється до +11°C.

Погода у Дніпрі 27 квітня-3 травня. Прогноз WeatherNext 2

Справжній переломний момент настане на вихідних: у суботу очікується сонячна погода з температурою +15°C, а в неділю, 3 травня, весна нарешті візьме своє. Останній день тижня подарує Львову чисте небо та майже літні +17°C, що стане ідеальним завершенням цього нестабільного періоду.

Що каже Укргідрометцентр

Варто зауважити, що офіційні дані Укргідрометцентру дещо відрізняються від показників WeatherNext 2, обіцяючи львів’янам більш м’який, хоча й дощовий сценарій. Зокрема, державні синоптики прогнозують пік потепління вже на неділю, 3 травня, із показником до +20°C, тоді як нейромережі зупиняються на відмітці +17°C. Крім того, за офіційними даними, нічні заморозки до -1°C малоймовірні — мінімальна температура вночі не має опуститися нижче 0°C… +3°C. Попри ці розбіжності, обидва джерела одностайні в одному: середина тижня буде найхолоднішою та найбільш вологою.

