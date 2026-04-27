Львів’янам знову знадобляться пуховики: у місті може випасти сніг і вдарять заморозки

Тепло ще може повернутися

Останні дні квітня приготували для мешканців Львова справжнє випробування. Замість довгоочікуваного стабільного тепла до міста повертається зима.

Прогностична модель WeatherNext 2 пише, що понеділок розпочався з відносно комфортних показників, але синоптичні карти вказують на різку зміну повітряних мас. "Телеграф" розповість детальніше.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Коли чекати на дощ зі снігом

Вже з середини поточного тижня погода у Львові почне стрімко погіршуватися, змушуючи містян знову діставати теплі пальта та парасольки. Найскладнішим періодом стануть 29 та 30 квітня, коли денна температура повітря не підніметься вище позначок +8°C… +9°C.

У середу, 29 квітня, ситуація ускладниться опадами у вигляді дощу з мокрим снігом, а вночі стовпчики термометрів опустяться до небезпечної позначки -1°C. У четвер, 30 квітня, львів’янам також не варто розраховувати на сонце, оскільки небо залишатиметься хмарним, а вдень ймовірний невеликий мокрий сніг.

Погода у Дніпрі 27 квітня-3 травня. Прогноз WeatherNext 2

Повернення до весни — коли буде тепло

Травень почнеться з поступового відновлення температурного режиму. Вже у п'ятницю, 1 травня, хмари стануть менш щільними, хоча ймовірність невеликого дощу все ще зберігатиметься на рівні 20%, а повітря прогріється до +11°C.

Погода у Дніпрі 27 квітня-3 травня. Прогноз WeatherNext 2

Справжній переломний момент настане на вихідних: у суботу очікується сонячна погода з температурою +15°C, а в неділю, 3 травня, весна нарешті візьме своє. Останній день тижня подарує Львову чисте небо та майже літні +17°C, що стане ідеальним завершенням цього нестабільного періоду.

Що каже Укргідрометцентр

Варто зауважити, що офіційні дані Укргідрометцентру дещо відрізняються від показників WeatherNext 2, обіцяючи львів’янам більш м’який, хоча й дощовий сценарій. Зокрема, державні синоптики прогнозують пік потепління вже на неділю, 3 травня, із показником до +20°C, тоді як нейромережі зупиняються на відмітці +17°C. Крім того, за офіційними даними, нічні заморозки до -1°C малоймовірні — мінімальна температура вночі не має опуститися нижче 0°C… +3°C. Попри ці розбіжності, обидва джерела одностайні в одному: середина тижня буде найхолоднішою та найбільш вологою.

